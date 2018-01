Para cobrar en el correo Argentino, beneficiario de Palma Sola deberán pagar un canon

El importe será de $70 pesos y servirá para cubrir los gastos operativos de los tramites. Desde la comuna advierten que no pueden hacerse cargo de esos gastos.

Palma Sola (Corresponsal) Los beneficiarios de las pensiones, por discapacidad, madre de siete hijos, no contributivas y jubilados que perciben sus haberes mensuales, en el correo argentino de Palma Sola, desde este mes tuvo modificaciones, ya que por la necesidad de cubrir los gastos que demanda este operativo, que tiene un costo de veinte dos mil pesos aproximadamente, lo que antes lo cubría la municipalidad y debido a que ya no cuenta con ese presupuesto para cubrir esos gastos, en el último cobro el intendente Fernando Agüero, se reunió con los beneficiarios, para manifestarse su inquietud y fijar la cuota de setenta pesos, para cubrir todos los gastos que demanda el operativo. Teniendo en cuenta que son trescientos beneficiarios aproximadamente, que cobran en Palma Sola. Natalia González, secretaría de gobierno municipal, manifestó a nuestro medio que es la solución que se pido dar, ya que es un riesgo que los abuelos o las personas mayores y demás se trasladen hasta San Pedro, además de los gastos que demanda, muchas de las veces tienen que viajar con acompañantes y es más el gasto y tienen que tener mucho cuidado hoy en día cuando van a cobrar. En tanto los que tienen la tarjeta, también tienen inconvenientes, ya que el cajero que está aquí, no tiene plata, está fuera de servicio u otra situación y si mandan con un remisero de la zona tienen que pagar. Si bien algunos beneficiarios de mostraron satisfechos por la decisión desde el municipio, puntualizó Gonzáles.