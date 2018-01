Preocupación en Yuto por posible cierre de obrador del Plan Belgrano

Por temor al cierre del obrador de Yuto a cargo de las tareas de infraestructura y contrucción del Ramal C15 del ferrocarril Belgrano Cargas, enmarcado en el Plan Belgrano impulsado por el gobierno nacional, desde la delegación Jujuy de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina impulsan desde la semana pasada distintas medidas de fuerza que, en la jornada de hoy, debieron suspender a partir de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Jujuy. La reunión entre las partes, se concretaría el próximo lunes.

Más de 70 familias se verán afectadas de manera directa con el posible cierre del obrador, por tal motivo "hemos decidido como entidad sindical a no prestar servicios, hasta tanto no se aclare y se resuelva la situación laboral de los compañeros", sostuvo el secretario general de Uocra; Carlos Cárdenas.

Señaló que el Estado Nacional, a través de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, "está a cargo de la obra que es el tramo en el departamento Ledesma, específicamente, desde Chalicán hasta Yuto, ha decidido suspender en forma temporaria las actividades, no dando los motivos, lo que nos llevó a una situación de conflicto".

“De parte de la empresa dicen que no tienen ningún motivo para no trabajar, y que no es decisión de ellos, del Estado”, sostuvo Cárdenas, al tiempo que afirmó que se trata de una obra que está enmarcada en el “Plan Belgrano” impulsado el Gobierno Nacional, y que ya tiene fondos asignados.

Esta es una obra que comprende dos provincias, Jujuy y Salta, y en la vecina provincia se desarrolla “el 80% de la obra”, según indicó Cárdenas, y subrayó “ellos (en Salta) están trabajando normalmente, incluso se están abriendo otros frentes de trabajo, cosa que no está pasando acá en Jujuy”.

En el desarrollo de la obra en Jujuy se estimaba la contratación de entre “500 y 800 personas”, indicó. Al tiempo que agregó que “en una primera instancia se hablaba de la generación de 1500 puestos de trabajo de forma directa en toda la obra, y en Jujuy de unas 500 personas”.

"Mañana se tiene que volver a trabajar en forma normal", a la espera de la primera reunión de conciliación obligatoria el lunes que viene, sostuvo el dirigente gremial.

De abrir un nuevo obrador a suspender toda la obra

Cárdenas reveló que la empresa a cargo de la construcción del ramal, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas argentinas Ucsa SA y Construcciones Perfomar SA y por la brasileña Spavías Engenharia. , "nos informó el martes que van a incorporar 100 personas más porque tienen que realizar nuevos trabajos y tienen que abrir un obrador más en Fraile Pintado. El miércoles nos informaron de conversaciones que tuvieron con el Estado Nacional, y que tienen que suspender las obras en el nuevo obrador", por lo que se cancelaba el proyecto de Fraile Pintado, y "el jueves nos informaron que no solamente no se abre el obrador, sino que se tiene que cerrar el obrador de la localidad de Yuto, por consiguiente inició el problema", detalló el dirigente.

“De pasar a tener incorporaciones, en 48 horas, pasamos a tener la obra suspendida”, indicó el secretario general de Uocra, al tiempo que afirmó que "los telegramas de despidos estaban por emitirse el viernes por la tarde. La empresa nos avisó que se iba a suspender la obra, por lo que realizamos las gestiones correspondientes a fin de evitar los despidos y el conflicto social".

El proyecto

Inicialmente el ramal C15, conectaba Chalicán, Jujuy, con Embarcación, en la provincia de Salta, y los trabajos consistían en la renovación integral de las vías del Belgrano Cargas, a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas argentinas Ucsa SA y Construcciones Perfomar SA y por la brasileña Spavías Engenharia.

El plan integral de renovación de 1.600 kilómetros de vías del Belgrano Cargas que lleva adelante la Nación, como parte del Plan Belgrano, tiene tres etapas. La primera ya se lleva adelante en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, a lo largo de 535 kilómetros.

La segunda etapa es la de los ramales C15 y C18 en Salta y Jujuy, y también comprende otros 84 kilómetros en Santa Fe. Así se llega a los 500 kilómetros y la inversión trepa a más de 6 mil millones de pesos.

Mientras que por la tercera, se esperaba que los trabajos inicien este año.