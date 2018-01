"Coyote" Villagra lidera en camiones

El clásico tramo del Dakar desde que desembarcó hace 10 años en Sudamérica es el que se corrió hoy con paso por el desierto de Fiambalá, terreno que reúne características muy exigentes para los pilotos, y fue ahí que Villagra pudo alcanzar la segunda posición en la etapa, pero tomó la punta de la general aprovechando un retraso de Nikolaev, quien dominaba desde el primer día.

El piloto de Córdoba pudo finalizar la especial detrás del checo Siarhei Viazovich (Maz) a solo 1 minuto 24 segundos, pero le sacó más de 40 minutos a Nikolaev, por lo que lo desplazó del primer lugar.

Ahora el ‘Coyote’ se impone en la general con un tiempo acumulado de 39 horas 49 minutos 27 segundos, aventajando ahora a Nikolaev por 16m07s, en tanto que Viazovich sigue tercero, pero bastante relegado a 3h22m22s del puntero.

El que brilló hoy en cuatriciclos fue el cordobés Nicolás Cavigliaso, quien se quedó con la especial con un tiempo 5h20m45s, dejando atrás al líder de la general, el chileno Ignacio Casale, que quedó 15m14s más atrás en la jornada, en tanto que tercero fue Dmitriy Shilov, de Kazajistán, a 34m39s y cuarto quedó el cordobés Jeremías González Ferioli, a 36m55s del líder.

Casale sigue firme en la cima de los quads con un tiempo neto de 46h04m20s, segundo quedó ahora Cavigliaso a 1h43m13s, y tercero marcha González Ferioli, que hoy perdió mucho terreno al quedar encajado en un guadal, a 2h09m15s.

En motos volvió a andar muy fuerte el salteño Kevin Benavides, quien con su Honda obtuvo el segundo lugar en la especial detrás del australiano Toby Price (KTM), y volvió al segundo lugar de la general, descontando 10 minutos al líder, el austríaco Matthias Walkner (KTM).

Walkner encabeza las posiciones de la categoría con un tiempo acumulado de 36h33m36s, segundo está Benavides a 32m00s, Price quedó en la tercera ubicación a 39m17s, cuarto es el español Gerard Farres Guell (Honda) a 49m17s, y el quinto es Antoine Meo (KTM) a 59m05s.

La nota del día en motos fue el abandono del español Joan Barreda Bord (Honda), quien había comenzado la etapa como escolta, pero venía soportando problemas físicos y mecánicos desde los primeros días de carrera, por lo que tras un incidente sufrido en la exigente Fiambalá, no pudo continuar en competencia.

En autos fue una prueba especial sin demasiadas sorpresas, porque a pesar de ser el francés Bernard Ten Brinke (Toyota) quien ganó su primera etapa en el Dakar, el español Carlos Sainz (Peugeot), quien domina la general, manejó bien su ritmo y alcanzó la tercera colocación del día, pero sin poner en riesgo su posición de privilegio en la carrera.

Sainz se preocupó por finalizar delante del francés Stephane Peterhansel (Peugeot) y el qatarí Nasser Al-Attiyah, sus más cercanos perseguidores en la clasificación, y lo logró, aunque no le sacó más de un minuto de ventaja a ninguno de los dos.

Así, con estos parciales, el ex campeón del WRC domina la carrera en autos con un tiempo acumulado de 36h16m27s, al superar a Peterhansel por 1h00m45s, a Al-Attiyah por 1h24m02s, a Ten Brinke por 1h27m35s y al sudafricano Giniel De Villiers (Totoya) por 1h40m05s.

Mañana se correrá la duodécima etapa, que tendrá llegada para todas las máquinas en San Juan, aunque las motos y cuatriciclos deberán completar la etapa maratón que comenzó hoy y partirán desde el campamento de Fiambalá, mientras que para camiones y autos la etapa unirá Chilecito con la capital sanjuuanina.

Motos y cuatriciclos deberán recorrer 375 kilómetros cronometrados de velocidad más otros 348 de enlace, en tanto que para los autos y camiones será la prueba especial más extensa con 523 kilómetros de carrera más 270 de enlace.