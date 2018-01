Motochorros asaltaron y golpearon a Diego Brancatelli

Diego Brancatelli no se salvó de los motochorros que andan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus redes sociales manifestó su bronca luego de ser asaltado y apuntó a Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño.

El hecho ocurrió esta tarde, cerca de las 14:30, en Av. Triunvirato casi La Pampa, en Villa Urquiza.

Indignado, el periodista contó que lo golpearon para robarle el celular. "Me acaban de asaltar unos motochorros en Av. Triunvirato casi La Pampa. El de atrás, sin casco. Me pegaron un golpe y salieron corriendo sentido Av. De los Incas. Me llevaron el celular", escribió en Twitter.