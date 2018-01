El año en que la obra de Camila Armella comenzó a volver

Camila Daniela Armella, la artista plástica jujeña de gran trayectoria y reconocimiento en Jujuy, cerró en 2017, un año en el que podría decirse que comenzó a volver con sus producciones creativas a acercarse con el público.

En 2017, participó de muestras colectivas, expuso con alumnos,participó en un corto de la Enerc, y fue reconocida por sus logros.

Recordemos que desde hace algunos años, ella comenzó su transformación física y emocional, en relación a su gÚnero, logrando social y profesionalmente que su decisión se lleve a todos los ámbitos. Es reconocida en la institución donde es docente como profesora y gestionó el cambio de su Documental Nacional de Identidad (DNI) para tener el nombre que hoy lleva.

Es sin dudas un ejemplo de lucha responsable, firme, y de convicción que contó con el acompañamiento de las instituciones, obra social, profesionales, la comunidad de alumnos y docentes de su lugar de trabajo, la sociedad, etc. Una situación muy alentadora para la comunidad toda de nuestra ciudad.

Lo cierto es que todo este cambio, requirió todas sus energías, y el público le reclamaba a Camila volver a exponer sus obras, caracterizadas siempre por una dosis enorme de creatividad.

Ya más consolidada en su transformación, en 2017 comenzó a volver de alguna forma al arte de sus obras, porque si algo se encargó ella de aclarar en este tiempo, es que mientras no estuvo pintando o esculpiendo objetos, su gran obra de arte, era ella misma, su cuerpo y su mente, donde estaba poniendo todo su sentido de perfección y creatividad.

En 2017 participó de dos muestras colectivas con obras de ella, fue elegida para ser protagonista de un filme realizado sobre la vida de las mujeres trans y gays en Jujuy (producción de alumnos de la Enerc, Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica); tuvo un reconocimiento de parte del programa de "Diversidad Sexual" de la Dirección de Promoción de los Derechos de la Mujer y Paridad de GÚnero del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, por su promoción y reivindicación de los derechos de la comunidad Lgtbiq; el trabajo con sus alumnos de la Escuela de Artes "Medardo Pantoja" (que cada año hacer muestras sumamente originales en distintos lugares).

"Considero que despuÚs de un trayecto de producción intenso que tuve hace más de 20 años, la ausencia generó preguntas, y el año pasado sentí la necesidad de volver a participar", dice la artista. "ParÚ durante cuatro, sin tener ninguna tipo de participación en el arte, ni grupal, ni individual, por decisiones personales porque vinieron otros tipos de cambio que tenían que ver con mi pensamiento y mi forma de mostrarme. PasÚ en ese momento una etapa más reflexiva, y creo que los artistas debemos pasar por esa instancia en algún momento", continúa. ‘Incluso me había alejado mucho de las presentaciones de obras, mi mirada estaba puesta en mi vida. Disminuyó mi interÚs quizás pero no lleguÚ al descuido, hasta que empezó de nuevo a resurgir esta necesidad de participar, primero en muestras grupales", comenta.

Y hablando de su creatividad...

Dos de esas muestras grupales fueron en "Culturarte" organizadas por la Secretaría de Cultura de la Provincia, una de objetos y la otra de dibujos. "Hice propuestas alternativas. Por ejemplo, el objeto fue una especie de prolongación de una muestra que hice hace muchos años, que se llamó ’Objetos irresistibles’ que consistía en joyas realizadas con elementos encontrados en la calle descartables; y el dibujo fue hecho en un material transparente como es una filmina, logrando imágenes que se hacían traslúcidas en una pecera con agua azul", explica.

Este año sentí más presencia y más demanda de mi trabajo tambiÚn. Nunca he dejado de crear, porque mi transformación tiene tambiÚn tiene que ver con eso, y el arte es transformar los elementos en algo totalmente ingenioso, novedoso, único, nadie hace lo mismo que hace otro artista aunque use los mismos elementos", explica.

En cuanto a la producción cinematográfica, comenta que fue una experiencia totalmente diferente, puesto que ella no es actriz, vivió todos los momentos de producción, filmación, grabación, "hicimos la misma escena cuatro veces en algunos casos, me maquillaron un montón de veces, había que probar vestuario, pasamos frío en algunas tomas, pero fue muy bueno", cuenta, "el proceso de creación es diferente al que yo estoy acostumbrada, pero el fin es el mismo, la exhibición, mostrar", dice.

Y con mis alumnos es un ejercicio que vengo haciendo desde hace quince años, con ellos desde mi rol de docente. Dice ante mi pregunta que "la creatividad no se puede enseñar, pero se puede incentivar al alumno que tiene ganas. Cuando doy clases, sutilmente voy sugiriendo cosas, y para el alumno es importante la mirada del docente, capta rápido la idea de la profesora, y es bueno que puedan tomar eso".

Sobre el reconocimiento por su labor en esto de la defensa de la identidad de gÚnero, "entiendo que es por asumir mi identidad, desde lo más básico que es yo misma primero, a los social porque yo trabajo e hice mi cambio de identidad, vivo en la ciudad y hago lo que hacemos todos, etc. Fue muy importante para mi porque fue en un acto, y está bueno que se reconozca, pero en el fondo yo decía, ’me están reconociendo por cómo decidí vivir’. Es sin dudas, el inicio de algo, porque esto hace 30 o 40 años no se hubiera hecho, porque ante una decisión como la mía o de muchos hombres, no se podía llegar a ver el aporte que puede hacer uno a la sociedad. Estaba muy alejada la posibilidad de integración. No puedo negar que hubo parte de un gobierno que hizo mucho pare que esto ocurra, más allá de todas las falencias que puede haber tenido, como las tiene tambiÚn este gobierno, que espero que mantenga y sostenga todo esto porque es algo que está legalizado", analizó, "el hecho de poder tener un DNI con mi identidad, que yo pueda seguir trabajando y circulando por la calle sin que nadie me impida hacerlo porque quiero vivir de esta forma. Esto no sucedía hace unos años. Pero fueron muchas las personas que trabajaron para lograrlo, para que nosotras hoy vivamos de esta manera, y para que puedan hacerlo otras mujeres en los próximos años", opina.

"Fue muy importante para mi recibir esa placa, estuve acompañada en el acto de mi hermano, y de amigos. Fue sublime", asegura la artista.

Con todo esto, se espera que a partir de este 2018, la comunidad artística y el público consumidor de arte, recupere las creaciones de Camila Daniela Armella, y el placer de apreciarlas en una sala. La artista está lista, dispuesta y además con ganas de explorar e investigar en otras áreas.