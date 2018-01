Raúl Gordillo abre muestra el sábado en Tilcara

TILCARA (corresponsal) Después de años de navegar por los senderos del arte abstracto, lo que le valió el apodo de "el Kandinsky kolla", cuando trabajó la simbología andina y sus cerros desde una paleta de colores planos y una configuración geomÚtrica, y tras una última serie referida a la presencia espiritual de las ñustas de Llullaillaco, Raúl Gordillo regresa a sus paisajes albergando en su haber mucho del camino transitado.

Mirar los cuadros que expondrá en el museo el Museo Regional de Pintura "José Antonio Terry", no sólo nos presenta a un gran dibujante, libre hace tiempo ya de los apremios acadÚmicos, suelto a la hora de definir aspectos de la realidad con su pincel, en una serie en la que no desdice lo andado sino que lo encarna, proponiendo una muestra llamada a marcar un hito y a sembrar influencias. Escucharlo hablar es, tambiÚn, atender a enseñanzas válidas para las nuevas generaciones.

Gordillo nos dice que "creo que toda nuestra vida es así. Siempre hay un volver a las fuentes, porque aparte de la formación que uno pueda tener, donde los docentes nos educaron muy rigurosamente con sus enseñanzas, muy rigurosos en todo lo que significaba la construcción no solamente del color, de la forma, de la composición, sino que tambiÚn nos daban minutos para soltarnos".

Nos dice que "vos pudiste ver dos o tres etapas de mi vida como pintor, en donde experimentÚ ciertas cosas. Hoy nuevamente me convoca el paisaje por una necesidad personal de expresarme, el paisaje con cierta rigurosidad heredada de mis maestros como Medardo Pantoja, Luis Pellegrini, Jorge Gneco, en donde vos podías desviarte pero, si no tenÚs una base, es como ir al vacío".

Recuerda que "cuando mi generación estudió arte, nos habían salido plumas y ya queríamos empezar a volar, y una palmada del profe nos decía: paremos la mano, muchachos, para ser artistas hay tiempo. Van a volar, nos decían, pero hay rigurosidad en la forma, hay que puntualizar muchas cosas firmemente en la estructura, en la composición y en el color. De ahí en adelante, hagan lo que quieran".

Nos dice que "tuvimos la suerte de tener a maestros como Berni y Spilimbergo a travÚs de nuestros maestros, heredamos esa cosa invalorable, y así hoy volví al paisaje agregándole algo muy personal, por lo que la titulÚ Paisajes y Algo Más. En nuestra generación se da una cosa visceral que, desde adentro, viene empujando para volar y volver, y en todos los aspectos de la vida hay un retorno".

Gordillo define que "las etapas pasadas uno las va dejando a un costado, y nos están esperando para que podamos seguir buscando. Es una búsqueda personal de todo esto que es parte de mi, así como yo soy parte de todo esto. Y eso es el hilo conductivo que nos lleva a esto, eso es ser Gordillo, y me queda muchísimo por andar. Estamos grandes, pero lo que venga surgirá de una necesidad personal. En algún momento estarÚ en el taller haciendo paisajes, se me va a ir una pincelada o se va a ir para otro lado un color, y me voy a decir que lo puedo utilizar".

Termina diciÚndonos que "hay mucho pendiente, ojalá uno pueda transitar esta vida terrena un poco más como para poder hacer más cosas. No sÚ quÚ. Me gustaría ir a Europa a ver arte, cosa que aún no pude hacer, y que eso sea fuente de inspiración para transitar otro camino. Siempre en el arte estamos en un comienzo, haciendo cosas nuevas pero donde permanezca el camino transitado. En esta muestra colgarÚ veintiún pinturas de diferentes tamaños, donde hay paisajes y algo más. Eso van a ver".