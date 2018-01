La madre y el agradecimiento en las redes a su hija por salvarle la vida

La mamá de la nena que apuñaló a su padrastro porque la estaba agrediendo se explayó en las redes sociales, le agradeció a su hija por defenderla, le dijo "me salvaste la vida" y "sos mi ángel de la guarda", entre otros conceptos.

"Sos mi ángel de la guarda, te pido perdón por lo que te hice pasar, tengo vergüenza de mirarte", escribió Jorgelina Verdun, la madre de la niña de 12 años, minutos después que su pareja y padrastro de la niña fuera herido por la menor con dos cuchillos.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, donde la Policía encontró a un hombre herido con dos cuchillos de tipo Tramontina clavados en su espalda. Según fuentes policiales, la nena habría atacado a su padrastro, luego de que éste sujetara y amenazara a su mamá con un arma blanca en la garganta.

Además de trasladar a un hospital al hombre con los cuchillos clavados, en otra ambulancia fue llevada la pequeña de 12 años porque durante el episodio sufrió una lesión en un tobillo cuando intentaba escaparse después de salvar a su mamá.

"Sos gigante, mi pequeña, nunca me faltes, mi amor", dijo Jorgelina en Facebook. "Me siento una porquería, la que tenía que proteger era yo a vos y no viceversa. Me salvaste la vida", agregó.

En la causa iniciada por el ataque, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Violencia Familiar de Lomas de Zamora, a cargo de Marina Rocovich, quien dispuso diversas medidas para avanzar en la investigación.