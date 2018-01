Vecinos se oponen a la realización de una feria

Vecinos del barrio Coronel Arias manifestaron su rechazo a la ya consolidada Feria Franca de Abastecimiento Vecinal Municipal (Ffavem), ya que -aseguran- genera graves consecuencias en las recaudaciones de los comerciantes de la zona.

En agosto del 2013, la Secretaría de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Proyectos y Producción, realizó la primera edición de la "Ffavem". La iniciativa que desde esa fecha se mantiene de formar ininterrumpida, nació con el objetivo de generar un espacio donde los productores de los Valles, Quebradas y Puna puedan brindar sus productos sin intermediarios y el vecino pueda acceder a costos razonables.

Siguiendo esa consigna, la feria fue creciendo año a año y actualmente, cuenta con un cronograma mensual con los días y lugares exactos en los que se concretará la misma, iniciativa que todos los fines de semana del mes convoca a cientos de ciudadanos y productores en diferentes puntos de la ciudad capital.

Si bien hasta el momento la gran mayoría de los ciudadanos acepta y apoya la instalación de los puestos en los espacios públicos de los barrios más populosos de la ciudad, desde Coronel Arias se oponen a la continuidad de la misma porque consideran que afecta severamente a los emprendedores del barrio.

"La situación es que nos ponen la feria en el barrio, impulsada por la Municipalidad, pero sin importar que ocupan un espacio verde de una plaza construida por la vecindad del barrio y sin tener en cuenta las consecuencias que genera a los negocios que desde hace años están instalados en el barrio", expresó José Pérez, referente vecinal, quien informó que para las ediciones de la Ffavem se utiliza la plaza ubicada entre calles Monteagudo y Rio Bamba, frente a las 20 viviendas de dicho sector barrial.

Destacó que desde los primeros años de vida, las personas que viven en la zona trabajaron arduamente para lograr construir "un barrio modelo", con calles pavimentadas, polideportivo, canchas de fútbol y juegos infantiles. Todos logros que "conseguimos gracias al esfuerzo que pusimos cada uno de los vecinos y por gestiones que realizamos a través de los programas habitacionales, por eso queremos que se respete la opinión de nosotros".

Pérez mencionó que aproximadamente en la zona están instalados diez locales comerciales, entre almacenes y demás emprendimientos. Entre ellos, los más afectados son las carnicerías y verdulerías, ya que la Ffavem ofrece una variedad de productos que van desde frutas, verduras, hortalizas y hasta carnes de cordero o de llama. "Acá hay muchos almacenes que venden frutas y verduras, donde sus dueños se van hasta Perico o Monterrico para conseguir los productos más económicos y poder venderlos a precios módicos. Pero la feria los está perjudicando y a pesar de eso, tratan de vender al mismo costo para no tener más perdidas", aseguró el vecino.

En esa línea dejó entrever que la iniciativa municipal da lugar a una competencia desleal y "fomenta" el trabajo informal, puesto que "los comerciantes legalmente instalados, tienen la obligación de pagar Afip, los impuestos que corresponden ante la Municipalidad, entre cánones que le exigen para su funcionamiento diario".

Canchas destruidas

JOSÉ PÉREZ.

Asimismo, Pérez denunció que debido a las malas condiciones en que se encuentra el predio ubicado entre calles Monteagudo, Río Bamba y General Savio, no pueden hacer uso del lugar. Por lo mismo responsabilizó a la comuna capitalina y culpó a sus funcionarios de no garantizar las condiciones del lugar.

Es preciso recordar que normalmente el predio en cuestión suele ser ocupado por circos o parques de diversiones que en diferentes temporadas del año, visitan la provincia.

Más allá de la atracción que despierta en los ciudadanos, para los vecinos del barrio estos “reiterados” eventos provoca un gran malestar. No sólo por la cantidad de personas que asiste durante la estadía de estos atractivos, sino también por la “destrucción” que genera en el espacio verde, la cual “nunca es arreglada por los propietarios de los circos y tampoco por la Municipalidad”.

“El último circo que estuvo acá dejó totalmente destrozadas las dos canchas de fútbol que con mucho esfuerzo hemos construido, y hasta ahora nadie se hizo cargo de esto”, apuntó Pérez.

Señaló que entre los principales daños se encuentra las condiciones del suelo “porque removieron todo para instalar las carpas”, y los arcos de fútbol que hasta antes de la llegada del emprendimiento artístico, “estaban en buenas condiciones pero ahora están cortados y no pueden ser utilizados”.

Agregó que la situación se agravó con la posterior instalación de un parque de diversiones, que “terminó por arruinar el campo de juego”, motivo por el cual “no se puede utilizar la cancha”, enfatizó Pérez, a la vez que indicó que de acuerdo un relevamiento realizado en el lugar, el costo de los daños ascendería a “300 mil pesos”.

“Queremos que se cumplan las ordenanzas porque acá los vecinos somos los afectados”, ponderó el referente quien anunció que harán una presentación ante el Concejo “para que nos den una solución”.