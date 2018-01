Barrio Mataderos pide por desagües en calles

El barrio Mataderos, entre el casco histórico de Tilcara y el río Grande, fue uno de los más afectados en las crecientes de años anteriores. Recorrimos sus calles para consultar a los vecinos sobre sus preocupaciones actuales, ante lo que Nélida Ruiz, en la puerta de su vivienda sobre la calle Rivadavia, respondió que "semanalmente nos estamos reuniendo en el Centro Vecinal para tratar los temas comunes, y lo que más preocupa es la nivelación de las calles. Que el agua tenga salida, porque se empoza de acá para abajo y se forma una laguna si llueve un poquito. Pero no pude ir a las últimas reuniones, de modo que no sé cómo van las gestiones sobre el tema. De todos modos eso es lo que más nos preocupa".

Hace algunos años calles se transformaban en verdaderos ríos cuando llovía, inundando casas con agua, barro y piedras.

Por la misma calle, se le hizo igual pregunta a Gabriela Guzmán, quien contestó que lo que más les preocupa "es la parte de la defensa, porque por ahí llueve y todo se empoza en la esquina", mientras que Chalanta Guzmán, que viene con ella, agregó que otro tema "es que la gente no tire el agua para la calle, porque si hacen el desagote por afuera, el agua corre y se empoza, más con el calor, que no se puede estar y sobre todo con los chicos".

Sobre la calle Alverro, paralela a la Rivadavia, Graciela Apaza dijo a este diario que "lo que más necesitábamos era que nos bajen el nivel de la calle, porque teníamos la vereda con la calle más alta, y con una lluvia pequeña ya estábamos a la medianoche mirándonos entre vecinos y sacando el agua. Se insistió a Vialidad, y por pedido de los vecinos vinieron tres máquinas a trabajar hace dos días. Hoy es el tercer día y están trabajando continuamente y estamos contentos porque se bajó el nivel. Una vez hecho eso, vamos a necesitar el enripiado para poder transitar".

Junto a ella está Graciela Paz, quien dijo que "estoy muy contenta por haber logrado que Vialidad de la Provincia viniese a bajar el nivel de la calle, porque con lluvias muy leves era suficiente para ver nuevamente inundada nuestra propiedad. Gracias a Dios se logró esto, y después pedimos al Municipio que nos enripie, y el cordón cuneta que lo estamos solicitando. Entre todos los vecinos queremos aportar cemento para que se haga. No hay problema entre nosotros, porque somos muy unidos. De ese modo el agua saldría más rápido y saldría al río, lo que brindaría un gran alivio para los vecinos del barrio Mataderos".

Es de hacer notar que ambas vecinas estaban acercándoles gaseosas, y por la tarde, según contaron, también algo caliente, para que los obreros de Vialidad estén cómodos haciendo su trabajo. Por la vereda llegaba un vecino, que no quiso darnos su nombre, y nos habló del "problema del agua, que siempre tenemos, porque no se ha hecho nada desde el anteaño pasado, cuando se ha inundado, pero si usted va por allá verá que se llena de agua y ya no sale, eso es lo más urgente, y con su solución estaríamos más tranquilos"