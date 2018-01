Comparsas piden por depósito del año pasado

Afirman que no les devuelven los $8mil, pese a que no cometieron infracciones. Se reunieron con nueva jefa policial.

Las comparsas y agrupaciones de Purmamarca mantuvieron un fructífero encuentro con autoridades de la Seccional 57§, en el que se les informó los requisitos, documentación y otros temas para realizar los trámites necesarios en vistas a los festejos del Carnaval que iniciarán en el pueblo de los siete colores el 1 de febrero con el Jueves de Compadres.

La reunión se mantuvo en las oficinas de la Comisaría ubicada sobre calle Florida con la presencia de la nueva jefa de la Seccional, Fabiola Bracamonte, el secretario Jorge Sánchez, el comisionado municipal Oscar Tolaba y los representantes de las comparsas. Estuvieron representantes de "Los corazones alegres", "Juventud Chanca Chanca", "Agrupación Social y Cultural Chala Chala", "Flor de durazno" de Quisquiri, "Los alegres del Molino", "Los picaflores" de El Moreno, "Agrupación Social, Cultural y Deportiva Chanca Chanca" y "La salamanca".

Los presidentes y vicepresidentes destacaron la convocatoria y la predisposición de las autoridades policiales en cuanto a brindar la información correcta y necesaria con la que deben contar para realizar todos los trámites para los eventos a realizar, ya que en algunos casos se tratan de nuevas medidas que se implementaron desde el año pasado y otras a partir del 2018.

En este aspecto la jefa de la Seccional explicó y evacuó dudas con respecto a los eventos con y sin fines de lucro, ya que muchas comparsas realizan fortines en horas de la tarde sin la venta de bebidas y con entrada gratuita. Por otro lado, brindó detalles en cuanto a los eventos bailables con fines de lucro que generalmente se realizan en horas de la noche como así también de otras celebraciones como chayadas, señaladas, marcadas, entierros, desentierros e invitaciones por las calles.

Las principales dudas de los representantes se centraron en el depósito de garantía los $9.500 que las comparsas deben hacer y que en teoría serían devueltos si no cuentan con algún tipo de infracción durante los festejos. En este punto manifestaron no estar de acuerdo con la medida, ya que todas las comparsas aún no recibieron la devolución de los $8.000 de garantía que realizaron el año pasado. "Nos parece muy bien que se nos haya convocado a esta reunión como el año pasado, porque con las nuevas disposiciones muchas veces tenemos dudas de cómo hacer los papeles y aquí pudimos evacuar muchas de ellas", dijeron.

"Por otro lado no estamos de acuerdo con el depósito de garantía porque desde el año pasado que no nos devolvieron el dinero, hicimos todos los trámites en Rentas llevando los papeles de que no tuvimos infracciones para que nos devuelvan y hasta ahora no tenemos noticias. Proponemos que nos hagan valer ese dinero para este Carnaval".

Otra obligación que les preocupa es el servicio de emergencias médicas con el que deben contar, ya sea con un médico o enfermero profesional.

Requisitos que se exigen en este año

Para eventos sin fines de lucro: Nota solicitando el permiso con tres días de anticipación al evento, habilitación municipal, autorización municipal (con especificación de día y horario), inspección técnica de Bomberos, habilitación de Reba (si es con expendio de bebidas alcohólicas), planilla prontuarial, fotocopia de DNI, certificado de residencia, contrato de locación (en el caso de alquiler), boleta de pago de seguros contra terceros para el evento, servicio de atención de emergencias médicas (cuando la magnitud del evento lo haga imprescindible). Toda la documentación a nombre de un organizador, en caso de personería jurídica adjuntar contrato de formación de la sociedad-

personería jurídica.

Para eventos con fines de lucro se le debe aumentar a lo detallado anteriormente la boleta de pago de impuestos en la Dirección General de Rentas, pago de servicio de policía adicional o seguridad privada contratada, fotocopia del depósito de garantía por el monto de $9.500.

Por cualquier duda o consultas, las autoridades policiales invitaron a acercarse a las comparsas o referentes a las oficinas de la Comisaría Seccional 57º de la localidad.