Ricky Martin explicó por qué le costó admitir que su sexualidad

RICKY MARTIN (46) es uno de los artistas puertorriqueños más exitosos y populares del momento. Durante muchos años, mantuvo en secreto que era gay. En 2010, el cantante y actor finalmente salió del clóset, pero no fue una decisión fácil para él.

Ahora, está protagonizando la nueva temporada de la serie “American Crime Story: El asesinato de GIANNI VERSACE”, y admitió haber aceptado trabajar en esta ficción porque se sintió identificado con la historia del famoso diseñador de modas, quien también sufrió por su orientación sexual.

En una entrevista televisiva con Trevor Noah, Ricky Martin explicó por qué tardó en admitir que era gay: “No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: ‘¡No lo hagas! no salgas (del clóset) o será el final de tu carrera’. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia”.

“Crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, que mis sentimientos eran malvados. Y si a eso le sumas que yo era, ya sabés, como un ídolo de las adolescentes, un sex symbol”, señaló el intérprete de hits como Vente pa’ acá, La mordidita y Livin la vida loca. “Todos me decían que iba a ser el fin de mi carrera y fue extremadamente doloroso para mí hasta que dije: ‘No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. va sobre lo que necesito para ser feliz’”, agregó.

Sus hijos



Otro motivo que lo empujó a tomar esta determinación fueron sus gemelos Valentino y Matteo, quienes nacieron en 2008 a través de un método de subrogación de vientre. “Después tuve a mis hijos y dije: ‘Tengo que salir (del clóset)’. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? no, ese no es el propósito de esto. Y la vida funciona en ciclos, es muy interesante. Mirá lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo y a través de la interpretación, así que es realmente especial”.

Al principio, el músico se encargó solo de la crianza de los pequeños, sin embargo, desde hace dos años, ha logrado conformar una familia homoparental con su esposo Jwan Yosef. “Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, aseguró recientemente en una entrevista con la revista Out.

“Mucha gente me dice ‘tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla’, y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga ‘no hay nada malo al respecto’. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, agregó el músico, tras mostrar la intimidad de su familia en su exclusiva mansión, ubicada en Beverly Hills, para la revista especializada en arquitectura AD (Achitectural Digest).

En el lanzamiento de la ficción, Ricky Martin reveló que se había casado en secreto con su pareja: “Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluídos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa”. Y adelantó que en unos meses realizarán una gran fiesta que durará tres días.