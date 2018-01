Elías Gaspar puede pelear por un título internacional

Elías Gaspar cerró la temporada 2017 con un empate ante Lucas Báez que le dejó sabor a victoria y la chance de volver a enfrentar a este rival pero en Jujuy por el título mundohispano de boxeo.

Báez es el actual dueño del cinturón en la categoría gallo, y previo a la pelea que tuvo ante el jujeño en el estadio "Municipal Juan Chelemín" de Andalgalá, Catamarca, habían acordado que le darían la chance a Gaspar en caso de ganar de pelear por el cetro.

Como durante las seis vueltas el "Zurdo" Gaspar fue superior, las tarjetas con tinte localista terminaron por dar empate, automáticamente dieron la chance de disputar el cetro mundo hispano.

"Fines de febrero o marzo, si es que el Gobierno de la provincia apoya mi pelea, eso pido por favor, que me ayuden, quiero ser campeón, ya demostré todo, ya dejé todo, como están ayudando a Brenda, Juan Jurado, espero que ahora me ayuden a mi porque creo ya demostré todo arriba del cuadrilátero, que puedo, y tengo muchas condiciones", apuntó Elías Gaspar en su visita a El Tribuno de Jujuy. El pugilista jujeño aclaró que si no es en Jujuy, no se hace "la idea es hacerla aquí en Jujuy, quiero pelear aquí, hablé con el profe, la Secretaría de Deportes me prometió ayudarme así que veremos, solo espero poder pelear por el título aquí", manifestó agregando "la propuesta era hacerla aquí en Jujuy, el mismo Lucas Báez nos dio su palabra así que quiero contar con el apoyo del Gobierno para poder pelear aquí en casa".

En cuanto al combate con Báez, boxeador de larga trayectoria, comentó: "Lucas Báez, es muy reconocido, no esperaba esta pelea, una guerra la verdad, fueron muy largos los rounds, me noté ganador en todos los rounds, le saqué mucha diferencia, por eso me da la posibilidad de disputar el título".

El "Zurdo" sabe que no hubo dudas de su victoria amén de las tarjetas "la verdad que me siento ganador, sacar un empate afuera es mucho, la verdad que muy contento por la reacción de la gente, el público estaba conmigo, muy contento y más ahora pensar en un título es muy grande para mí, así que a dar todo el esfuerzo", expresó.

El pugilista de la Asociación Jujeña comentó: "Fueron seis rounds intensos, no paramos de pegar los dos, se cansó él y trabajé yo solo, por eso se me dieron las cosas". Eso sí, se mostró molesto porque Báez buscó ensuciar la pelea en el cierre "dos cabezazos, al final del quinto asalto se vio muy dejado, no tenía más pelea, más boxeo, buscó la forma de sacarme antes, me pegó dos cabezazos sino en el sexto ya lo sacaba", finalizó Elías Gaspar.

Daniel Miranda

Daniel Miranda, titular de la Asociación Jujeña de Boxeo "Marcelo Miranda", también hizo un balance de lo que dejó el 2017. El entrenador dijo: "La verdad que fue un año muy duro, pero muy activo gracias a Dios, trabajamos junto a Julio Miranda y junto a Marcos Miranda en el gimnasio de la Asociación Jujeña, siempre a pulmón, no recibimos ayuda del estado y así y todo hicimos diez festivales amateurs durante el año con lo cual los chicos van creciendo y ese crecimiento está a la vista", expresó. El entrenador ya piensa en esta temporada y cuenta con algunos boxeadores amateurs con chances de pasar al campo rentado. "Este año tenemos para hacerla profesional a Carla Armas de San Pedro de Jujuy, todos los días esta nena viene a entrenar desde San Pedro, también a Santiago González que va a debutar como profesional, ya tiene la licencia en la mano, entonces los primeros meses de este año, quizás si se da la posibilidad de la pelea de Elías Gaspar, podría estar debutando la misma noche", sostuvo.

Miranda destacó el buen momento del boxeo jujeño "todos los campeones que tiene Jujuy hoy, todos pararon por la Asociación Jujeña de Boxeo, con mucho esfuerzo y nunca en la historia de Jujuy el boxeo estuvo tan alto como está en estos momentos", puntualizó agregando "vamos a seguir trabajando".