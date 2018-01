Preocupan los carnets de conducir apócrifos

La titular del Juzgado de Faltas N° 1, María Ester Alfaro, alertó sobre el considerable número de carnets de conducir que secuestran diariamente en el éjido de la comuna capitalina y aseguró que están endureciendo los controles para erradicar "la ilegalidad" de los mismos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Alfaro comentó que en los controles de tránsito que se realizan diariamente en la ciudad capital, una de los principales faltas detectadas es la presencia de carnets de conducir que no se adecuan a la normativa nacional.

La misma establece -explicó- que el domicilio que figura en el carnet debe coincidir con el que aparece en el documento personal (DNI, libreta de enrolamiento, cédula de identidad) del conductor, condición que muchos conductores no cumplen. "Lo que sucede es que muchos jujeños van a la Municipalidad de Yala a sacar el carnet, ya que no son tan exigentes en cuanto a los requisitos. Pero la ley es muy clara y si las personas no cumplen, están cometiendo una falta", sostuvo la funcionaria municipal, quien recordó que este tipo de infracciones son sancionadas con multas de alto importe.

Sin embargo, ese no es la principal preocupación del Juzgado, ya que en el último tiempo lograron secuestrar una importante cantidad de carnets apócrifos. "A diario recibimos este tipo de casos, los conductores nos dicen que fueron emitidos en Yala pero no es así porque son falsos y nos damos cuenta por la letra que no coincide con la que utilizan en ese municipio", indicó Alfaro y señaló que las multas en estos casos, rondan los 4500 y 5000 pesos.

Asimismo, hizo especial hincapié en la gravedad de estos casos, ya que resaltó que la adulteración de documentación, implica un delito; por lo tanto "al detectar un carnet apócrifo, inmediatamente se deriva a la Brigada de Investigaciones para que realice las acciones correspondientes".

En ese marco la jueza informó que trabajarán conjuntamente con la Dirección de Tránsito de la comuna capitalina, para endurecer los controles al respecto. "Desgraciadamente, por más que las ordenanzas establezcan las infracciones, la gente sigue cometiéndolas. Porque esto es un problema de educación. Por eso vamos a trabajar con mayor rigor para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo", completó.

MARÍA ESTER ALFARO, JUEZA DE FALTAS