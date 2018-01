“La expresión artística es completa para comunicar”

-Sumaste tu adhesión a la lucha de la Escuela “Tito Guerra” ¿cómo ves esta situación de la defensa de la cultura, el arte, el teatro?

-Creo que cuando comienza algo tan hermoso como la Escuela de Teatro “Tito Guerra”, donde todo el mundo se expresa desde el arte con murales, gente bailando, cantando, títeres, entre otras, cuando comienza una movida así de gran unidad de artistas, alumnos, no tiene marcha atrás, ni se detiene. La escuela de teatro tiene 19 años. Toda esta expresión no floreció con una escuela solamente, sino también con el Profesorado de Artes. Hay una expresión genuina, hay vocación y se respeta por ello. Digo que esto no tiene marcha atrás, creo que va a pasar algo mejor. Me vine de Tilcara y la sociedad tiene que ver qué cambio tiene una ciudad que tiene expresiones artísticas donde se expresan el niño, jóvenes, el adolescente, el adulto que tiene una formación crítica. Para nosotros es un día de fiesta, de resistencia y de alegría resaltando lo que sabemos hacer, compartir, apoyando el arte.

-Tu mundo son los títeres ¿cuál es la respuesta en tus obras y esa magia de los personajes?

-Los títeres, por mi parte, tienen que ver con un mundo más abarcativo que es la comunicación, a mí me conmueve mucho. Creo que hay una crisis discursiva en general en el mundo. Estamos hablando solo con las palabras, y la expresión artística es completa, por eso para mí el títere es ideal para comunicar. Estoy presentado “sin palabras”, en esta crisis discursiva busco empatía para sensibilizar, para mirar las cosas desde otro lugar. Porque hay políticas que tienen que ver con endurecernos, individualizarnos, romper el tejido social y si no empezamos a generar empatía nos desencontramos, y es con esto el mundo de los títeres que es una de las propuesta para la transformación social.

-Estás con la “Cajita misteriosa” que es muy particular, ya que la obra es para un solo espectador y es más atractiva la propuesta…

-Si es un obra de tres minutos, un teatro miniatura donde el espectador se coloca auriculares, escucha música y tiene que espiar una historia que se llama “Lo que va vuelve” y se desarrolla es un escenario de 50 x 40 centímetros con tres escenas de luces, que eso divide la dramaturgia. Es un reto de dramaturgia la “Cajita Lambe Lambe” o “Cajita misteriosa”, a mi fascinó por eso. Hay compañeros en el mundo haciendo ésto, es muy viejo, pero ahora como que recobró y se puso de moda. No es nueva la técnica, tiene diferentes nombres pero esa magia y esa conexión entre el espectador y el titiritero. Por eso estamos con Gabriela Morel con esta propuesta donde los niños enseguida se suman a la propuesta.

-En varias de tus obras marcas la identidad del jujeño…

-Los jujeños tenemos un modo de ser particular y se va perdiendo por la colonización, como se va perdiendo el irlandés me imagino. Entonces los títeres, la escuela de teatro nos impulsa a ese modo de expresión artístico que sea autoreconocida, autorevalorizada y compartida. Aunque no me limito a una identidad andina solamente, quiero ir desde los rasgos que tenemos los jujeños a lo universal.

-¿En esta temporada la oferta de los títeres tiene la oportunidad para expresarse en teatros, fiestas populares?

-Si el títere es bastante autogestivo, ahora voy a estar trabajando en Tilcara los jueves en el Museo “Soto Avendaño” funciones a la gorra, también hay otros teatros en Tilcara donde estaremos con Gabriela Morel, también titiritera jujeña. También voy a estar trabajando en talleres de títeres marotes que se manipulan con tres personas, son unos cabezones que se los utiliza mucho para eventos, desfiles, que me parecen oportunos hoy esos títeres. Esos talleres se dictarán en Purmamarca y en Tilcara. Los espacios los buscamos, los encontramos y los tomamos.