"Ese rechazo a la filosofía, es una saludable resistencia de los jóvenes"

-¿Usted cree que hay alguna corriente filosófica dominante en la sociedad de hoy?.

-Creo que la corriente filosófica en un sentido muy amplio es la filosofía de un pensamiento consumista, y también es lo que llamaríamos nihilismo, que significa que no hay ningún horizonte a la vista del cual se puede evitar y pensar las cosas.

Esto sería como un efecto del impacto de la modernidad sobre toda la estructura del mundo y en especial entre nosotros.

-¿El ser humano tiene responsabilidad sobre los privilegios que da la cultura?.

-Hay una importante responsabilidad con motivo de que el ser humano, cuando comienza a imponer o desarrollar lo que llamamos "cultura", se encuentra en la misión de la adaptación de la naturaleza, a las necesidades y los proyectos de solo lo humano, sin tener en cuenta lo otro que buscaba dominar.

Llamamos naturaleza en un sentido moderno, la responsabilidad sería un aspecto ético de la relación del ser humano con ella.

No me gustaría llamar hombre- naturaleza como están en los libros de textos, porque es una visión patriarcal, porque habla del hombre, no incluye a la mujer, y se lo plantea como un objeto a dominar.

Por eso, me gusta decir "ser humano" que tiene menos carga de género e incluye todo lo femenino y lo masculino que es insoluble, ésta es una enseñanza de la antigua filosofía indígena.

-¿Cómo ve la ciencia y la técnica en relación al mundo?

-Me parece que la ciencia y la técnica están incompletas en el sentido de que se les ha asignado la parte de conocer el mundo y dominar para los propios intereses de los seres humanos. Yo tengo estudios en ingeniería electrónica, entonces he podido comprender los límites y las posibilidades de la técnica y la ciencia. Además conocer las importantes soluciones que da la ciencia para el mundo actual.

No tengo una visión apocalíptica de decir que ambas sean negativas, sino una mirada optimista. A la vez tengo una desconfianza en lo científico, el problema es que muchos son captados por el sistema económico y las investigaciones se rigen en función de aquello que pueda ser lucrativo.

En ese sentido dejan fuera lo más importante: el horizonte de qué significa el ser humano. Todos los seres viven cotidianamente como objetos, pensamos y expresamos para nuestro beneficio. Entonces se trata de pensar de otra manera y de otro modo, porque según lo dice el pensamiento indígena, andino y amazónico, no hay otro mundo. Hay solamente este mundo, lo que falta es relacionarlo de otra manera.

¿Permanece la filosofía o está perdida?

-La filosofía ha sido resistida y muchos de nosotros en algún momento hemos tenido bronca al profesor de filosofía, porque en sí lo que nos enseñaba lo veíamos como un conjunto de recetas en términos abstractos que no entendíamos, nos hablaba del ser, la nada y el concepto.

Creo que el tema de la filosofía clásica depende de la forma de cómo debe ser enseñada, fuera de una experiencia propia. Hay como un divorcio en esa enseñanza y las palabras.

Creo que estamos siguiendo los primeros pasos de una filosofía propia, por todas estas formas de pensar en donde nosotros estamos involucrados. Mientras la filosofía signifique experiencia de los otros, siempre va a ser una forma de resistencia.

Ese rechazo y "no existe" la filosofía, es una saludable forma de resistencia que tienen los jóvenes porque lo que están diciendo no significa nada. Porque, por ejemplo, cuando en mi cultura, mi música, mi remera, mi forma de teñirme el pelo, lo que hago, mi forma de divertirme, los bares a los que voy, los amigos que tengo, todo tiene un sentido.