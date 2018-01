Alerta por tormentas

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán en los próximos días.

Además hay alerta de tormentas severas y lluvias fuertes, acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Esto es para nuestra provincia y también Chaco, Formosa, Misiones, este de Salta y norte de Santiago del Estero.

No se descartan mejoramientos temporarios. Se prevé para hoy la mínima de 19° C y la máxima de 27° C con nubosidad variable, además de que continúan las probabilidades de lluvias y tormentas.

En tanto que mañana podría mejorar con día nublado pero sin lluvias, con una mínima de 19° C y una máxima de 29° C. Las lluvias aparecerían hacia la noche.

Un fin de semana gris que no permite disfrutar de la pileta, o de visitar algunos lugares de la provincia en estas vacaciones estivales.

Se anticipó que enero sería lluvioso y muy inestable, húmedo y con temperaturas altas como marca el termómetro en el verano jujeño.