Walter Ávalos, música de los valles

TILCARA (corresponsal) Walter Ávalos, músico tilcareño que transmite el sonido de los valles, nos cuenta que "este proyecto del Enero Tilcareño me parece interesante, y de hecho estuve acompañando desde que se lanzó la idea. Fue muy criteriosa la idea de que los músicos locales participen, por lo que se hicieron reuniones para armar la grilla, y se ha ido a un sorteo, que es la manera más democrática de elegir qué fecha le toca a cada uno".

Nos dice que "ya desde fin de año estaba la lista con los músicos que iban a tocar, y yo estaba en el programa porque me tocaba el sábado 13. El día previo estuvimos ultimando detalles, no había ningún inconveniente, pero cuando llegamos resulta que no figurábamos en el listado de la productora. Estábamos en cartelera, anunciados, pero nos dicen que de la Municipalidad le habían pasado dos nombres y no el mío". Ávalos agrega que "nos hacen saber que ya tenían armada la programación para esa noche, y de buena manera me dicen que aún no tenían la lista para el sábado 20, entonces te podemos programar. Uno se genera una expectativa y quiere dar lo mejor, pero así son las cosas y abriremos este próximo sábado (por hoy). Acá hubo un mal entendido, pero veo que nos están dando un buen trato". Walter Avalos sabe que "ha ido gente a vernos, ha pagado su entradita y preguntan qué ha pasado. Lo que llevaremos son las canciones más fuertes del disco, que es lo que queremos que suene esa noche en el escenario Germán Choquevilca del Club Pueblo Nuevo. Sobre todo chacareras, algún bailecito para matizar, y darle mucha energía para que la gente se mueva".