El 2017 lo tuvo como protagonista de espectáculos en escenarios nacionales.¿Qué puede mencionar de esta experiencia que se reedita año tras año? Tuve la suerte de compartir con el grupo Divididos, que ya había hecho una serie de trabajos con ellos. Estuve en el Gran Rex en el mes de agosto y también en noviembre en ciclos importantes que hace esta gente. Uno siente esa necesidad de hablar de tantas cosas, que aprendí un poco desde niño, porque soy hijo de arrieros, entonces cada rinconcito de la Quebrada de Humahuaca lo conozco palmo a palmo. Por ejemplo, el Hornocal que ahora es famoso, lo conocí hace 50 años atrás cuando solamente contaba con 20 y me designan a la escuela más alejada que tiene Jujuy, a 100 kilómetros de Humahuaca cruzando el gran cordón montañoso del Zenta y cruzando el cordón de la Cuesta de Hornos. Son cordones montañosos que llegan a los 5 mil metros de altura fácilmente si no es más. Entonces esos dos días caminando por esos lugares fui conociendo detrás del Hornocal que recién se conoce cuando llega el camino carretero a esos lugares. Es majestuoso.

Fortunato Ramos es un talentoso músico, poeta, actor y maestro rural de la Quebrada de Humahuaca.

Sin duda, es un cerro de colores único... El Hornocal se descuelga del cielo, es un gigante que muestra una cara de no sé cuántos colores, cincuenta o cien según el horario en que vayas. Si vas a la madrugada son unos matices; al mediodía y cuando el sol le pega, muestra matices fuertes, primarios los colores; y si vas en tardes de lluvia, de granizo o noche de luna, cada uno con su forma. Si dormís al pie del Hornocal es otra cosa.

¿En las presentaciones que realiza intenta establecer esa comunión con el público para hablarle de los paisajes, la filosofía de vida de los habitantes de esas tierras que son una enorme fuente de inspiración, en su caso, para producir música,

poesía? Sí, en espectáculos especialmente que hago acompañándole como invitado a Tomas Lipán en ciclos, cada fin de año en el teatro Carlos Carella. Y ahí si tengo la oportunidad de hablar de esta temática, de esta riqueza y potencia que tiene el turismo de nuestra zona porque hoy, por ejemplo, el Hornocal tiene camino, pero de tierra, entran un montón de turistas día a día y va creciendo. Pero así como el Hornocal podemos hablar de Coctaca, de los andenes de cultivo, podemos hablar de un montón de atractivos turísticos que tiene la Quebrada. Entonces, como desde niño camino por los cerros, conozco los cordones que están tanto al naciente como al poniente del pueblo de Humahuaca.Una obligación porque así tenés la forma de decir y de comentar al que no conoce toda la belleza natural que tenemos, aparte la espiritual de cada hombre que vive en esas regiones, de cada niño, de cada caserío perdido detrás de los cerros.

En ese marco, se aproxima el Carnaval y está preparando un espectáculo en el que se va a reflejar el sentimiento, lo que significa para el hombre de la Quebrada esta celebración, lo previo y también el agradecimiento a la Pachamama.

Yo quiero establecer eso en ese espectáculo que se va a llamar "Llegando está el Carnaval" y lo vamos a realizar el día 26 a las 21.30 horas en el "Macedonio Graz".

Ahora bien, la necesidad es decirle al amigo que nos visite, al que venga al espectáculo, cuál es la esencia del Carnaval, cómo es la relación de la Pacha con el Momo, cómo reacciona un turista que ve por primera vez el carnaval y a veces no va preparado. Cree que tal vez va a ver un espectáculo y el carnaval es una fiesta. "Pero si a mí nadie me invitó", andá como colado. Cuando me pregunta ¿dónde está el carnaval?, en la calle de Humahuaca, en Uquía por los vecinos, en el cerro, detrás de los cerros, es de toda una región. ¿Y dice a dónde lo puedo ver?, salí a la calle, ahí está el carnaval y está sonando el carnaval en sus oídos. Y baja con su señora bien arreglado como para ir a un teatro y de pronto aparece el diablo, se sorprende. El diablo le dice permiso señor y le pone talco a la señora, le pone serpentina, no entiende mucho; viene otro diablo y le ofrece un vasito con vino o con chicha y él toma medio mezquinándose; un tercer diablo viene con una tepaya que es una planta con pinches finitos y está sonando la música, y el diablo está gritando y bailando al compás de esa música y le dice al turista "baile, baile". El turista se resiste a bailar todavía, entonces usa la tepayita y le castiga por los glúteos, empieza a saltar y va entendiendo de a poquito lo que es el carnaval. Otro diablo invita a la señora a bailar, no muy animada baila un poquito. Pasados treinta minutos ese turista se ha convertido en otro diablo. Pero si ese turista va al desentierro del carnaval y ve cómo desde la parte más alta descienden los disfrazados, los diablos gritando y en zigzag se descuelgan del cerro hasta llegar al mojón al grueso de la comparsa. Cuando ve eso queda temblando, queda shokeado, porque nunca había visto ese espectáculo natural y capta el sentimiento del instrumento profundo carnavalero que es la anata, o tal vez los charangos después, o tal vez la quena, tal vez un acordeón, que se van sumando. Y ese diablo baja con la misión de alegrar a la gente, a la región, de a la cosecha y después ya reunidos en comparsa, entendiendo ya el lenguaje profundo del lugareño que lo comprende perfectamente y transmitiéndole al turista juntos bajan por las calles empinadas de los pueblos. Hablo de Maimará, de Huacalera, de Uquía, de Humahuaca, más al norte, hasta de la Puna, todos los lugares donde como músico también he podido tocar.

Y soy músico carnavalero, yo no soy músico de escuela, no hay conservatorios en Humahuaca, menos antes. En mi época no existían esos tiempos tocaba en los carnavales desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiendo, y comiendo trecho a trecho, eso sí bien alimentado y bien bebido, a cuatro mil, cinco mil metros de altura como El Aguilar, como Pirquitas.

Hace unos años tuve el privilegio de leer un trabajo suyo sobre el diablo del carnaval... El diablo es un personaje que se compromete ante la Pachamama antes de iniciar el carnaval. Va con su bolsita donde lleva su disfraz y antes de colocárselo reza y dice "Pachamama me comprometo a ser diablo, a hacer divertir a la gente, a no hacerme conocer", porque una misión y obligación del diablo es que no tiene que ser reconocido.

No ser reconocido, no beber, no embriagarse y divertir a la gente sanamente, son sus compromisos.

Como en toda regla hay una excepción, el diablo se macha, queda tirado en la calle dormido y viene el pícaro le quita la máscara, es reconocido y pierde su condición de diablo.

Hubo un caso de un chango que tenía 16, 17 años, va a la Pacha y se compromete a ser diablo todos los carnavales de su vida. Llega a los 19 años y por esos avatares, por esos designios, se va a un seminario y se ordena sacerdote. Se acuerda de su compromiso con la Pacha, todos los carnavales viene, se disfraza, cumple su misión, deja el disfraz, toma su sotana y vuelve a su feligresía.

Todas estas cuestiones las vamos a poder conocer en el espectáculo del 26 del corriente en el "Macedonio Graz"...

Esta es la intención, contarles tantas cosas que he podido vivenciar y que he relatado en los cinco libros que podido escribir hasta ahora.

Llegando está el carnaval

Fortunato Ramos y su conjunto proponen para el 26 del corriente a las 21.30 en la Casa Macedonio Graz, una muestra musical que tiene como intención “contar a los que conocen la Quebrada y a los que no también, cómo es la relación de la Pacha con el Momo, secreto íntimo vivido por el hombre de la región, caminante inmortal que vibra con su anata en el carnaval, con sus coplas, sus erquenchos en tiempos de verano y sus erkes en invierno, mezcladosa como las chuyas y el arrope, de donde sale una chicha natosa y machadora, para los entendidos del lugar que sienten la plenitud de un todo natural, profundo; desde el plomizo Aguilar, desde el Zenta majestuoso, con el Hornocal en ristreà y baja por la quebrada tapando el volcán, a veces, como un mensaje de la Pacha que pide a gritos No destruyas la natura, ni sus vientos, ni sus fríos, ni sus lluvias”.

A este anticipo, Ramos agregó que Llegando está el carnaval “es una brisa con aroma a albahaca y ricas ricas, mojadas por las suaves lluvias del verano en la Quebrada. Una propuesta, tal vez didáctica, pa no meter la pata porque el diablo reza, antes de salir de su mojón y descolgarse por los cerros y calles angostas de los pueblitos que duermen todo el año y se desatan pal carnaval”.

La propuesta de Fortunato insinúa “captar las sensaciones, de las habas verdes con queso, de los choclos dulces, los asados jugosos de corderitos tiernosa y si no es mucho pedir, un jarrito con chicha de maíz”.

”Si vas a la Quebrada en carnaval, /has de cuenta que vas a una fiesta, con plegarias y gritos de diablos; y si no te invitaron a la fiesta /llega, como llegan los colados”.