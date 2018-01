Tomás Lipán y Tukuta Gordillo, juntos

Hoy a las 21, en La Campana Teatral, Tomás Lipán y Tukuta Gordillo presentan su CD: Soy jujeño y traigo. Tukuta Gordillo nos cuenta que "la idea nace a partir del disco, y de las ganas de que la gente lo conozca. El único por qué es compartir con el público este encuentro de dos cantores de nuestra tierra, aprovechando el marco del Enero Tilcareño".

Tomás Lipán recuerda: "el disco nació conversando, charlando, compartiendo, con un amigo en común que nos impulsaba a grabarlo, con Tukuta que es más joven, tiene más fuerza y pujanza y armó que yo grabara cuatro temas, él grababa otros cuatro, otros temas juntos y fue saliendo con demora porque yo estoy más tiempo en Buenos Aires. Lo hicimos en el estudio de Lucas, el hijo de Tukuta, acá en Tilcara, despacito, sin apuro".

Gordillo nos cuenta: "lo tocamos en un ciclo que Tomás tiene en un teatro muy lindo, en el Carlos Carella, en Buenos Aires, y en el Centro Cultural Torcuato Tasso, y ahora nos hablaron para hacerlo en el CCK". Lipán nos asegura: "acá nos juntamos para el Enero Tilcareño y para los Carnavales".

En cuanto a sus caminos personales, Tomás Lipán resume: "ando en lo de siempre, mi productor es mi telefonito y cuando suena se arma algo. El lunes ya vuelvo a Buenos Aires para descansar y estar con toda la fuerza para los Jueves de Compadres y de Comadres. Ya voy a cumplir setenta años, antes cantaba tarde, mañana y noche, y ahora tengo que andar con cuidado pero sigo con el mismo entusiasmo y el mismo ímpetu", agrega que "así es como viene el camino del canto, por ahí me animo y veo si grabo, porque hace mucho que no lo hago más allá de este disco que hicimos juntos. Así ando mi rumbo, no soy un cantor mediático. Toco en el teatro pero no voy a ninguna radio, por ahí me llaman por otro motivo y cuento lo que hago. En parte porque soy tímido, siempre tranquilo y en mi rinconcito".

Gordillo nos dice que "más allá de presentar este disco, ando con ganas de grabar uno de tangos y milongas, cosa que me gusta mucho.Estaremos con Lucas en el charango, con Agustín Torrejón tocando las cañas, que son los músicos que me acompañan y con ellos vamos a unirnos con Tomás, incluso con varias canciones que no están en el disco pero que son de su repertorio".

Entonces Tomás Lipán sonríe, se le iluminan los ojos y nos dice que "no van a faltar los temas clásicos, carnavalitos quebradeños para que baile la gente, una zamba, una cueca, un bailecito, una chacarera de don Atahualpa, y el Guanuqueando, de Rilcardo Vilca, que grabamos en el disco"".