"Si hay algo que me gusta es que me acosen", el polémico comentario de una diva argentina

"No soy una feminista, sería una feminista no agresiva. Se farandulizó el feminismo. Hoy se pasan de rosca. Si un tipo les dice: 'Qué buena que estás', lo mandan a la concha de la lora. ¿Qué te pasa, chabona? Hay mucha desubicadita".

En una entrevista con Noticias, Moria también reveló que años atrás vivió una historia particular con un argentino que vivía en Nueva York pero había sido vicepresidente del Banco Nación en la década menemista.

"Empezó a llamar y se hizo amigo de la mucama y de mi hija y empezó a manejar mi casa virtualmente. Me llamaba al celular y me decía dónde estaba yo en ese momento. Empezó a conquistarme... si hay algo que me gusta es que me acosen", expresó la diva.

"Tuvimos una pasión única... él era el hombre de mi vida... pero después el tipo empezó a darme trompadas. Me sentí tan humillada que me quedé. Cocinaba y limpiaba... había enloquecido", agregó la diva.