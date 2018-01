Facebook utilizará encuestas para identificar noticias falsas

Facebook anunció que priorizará las fuentes de noticias que se consideren más confiables en su News Feed (Noticias), a partir de los aportes que hagan los usuarios mediante encuestas que realizará esa misma red social.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la compañía, dijo que "las noticias pronto representarán alrededor del 4% de lo que aparece en los News Feeds, un 5% menos que antes", escribió en su muro de Facebook.

Esta es el segundo anuncio de la firma en la última semana en el marco de su política para terminar con las noticias falsas.

"Se les preguntará a los usuarios, ya que a veces se trata de publicidad, si reconocen una marca noticiosa y si confían en ella", contó el directivo.

Añadió que "hay demasiado sensacionalismo, desinformación y polarización en el mundo de hoy".

El sistema de clasificación de noticias primero se probará solo en usuarios de Estados unidos y los resultados de la encuesta no se harán públicos.

Entre los ganadores de este cambio, probablemente estén las organizaciones de medios tradicionales con una larga historia o una fuerte presencia en el mundo del espectáculo. No pasará lo mismo con los emergentes que sufrirán si el reconocimiento no es tan fuerte, independientemente de si el contenido es confiable o no, consideró la BBC.

La semana pasada la compañía informó que mostrará menos contenido público con poca interacción de páginas de medios o empresas en su plataforma para priorizar los contenidos "que inician conversaciones e interacciones significativas entre las personas", tras haber anunciado una serie de cambios en su algoritmo.

Para el consultor en analítica y métricas de comunicación digital, Guillermo Vagni, el primer dato que arroja esta modificación es "una restricción al alcance de las publicaciones públicas", que además "puede implicar un incremento en la publicidad".