"Entusiasmo por jugar"

Algunas continúan a pesar de las vacaciones, otras se toman un merecido descanso alrededor de un mes. La referencia es para las escuelitas de fútbol que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio provincial que en algunos casos ya empiezan a volver de a poco a la actividad formativa.

En este contexto, el profesor Elbio Robles, principal responsable de Real Sociedad de Alto Comedero, visitó El Tribuno de Jujuy para entregarnos conceptos y ser parte de una buena charla.

Antes que nada el formador de jugadores avisó: "En febrero arrancamos nuevamente con la escuela".

Como principal mandato en su escuelita, el entrenador manifestó cual es el mismo: "Que los chicos no pierdan el entusiasmo de jugar al fútbol a través de una disciplina, llevándola desde chico". A lo que complementó diciendo: "La idea es formarlo como personas y a partir de eso enseñarles la parte de futbolista"

En relación a la nutrida "cartelera" de torneos de fútbol infantil que hay en toda la provincia y el país, Elbio Robles confirmó: "Están llegando invitaciones, en febrero tenemos uno"

En mención a cómo es el regreso de sus pupilos luego de las vacaciones el formador contó: "Los chicos están siempre esperando que larguemos con los entrenamientos, es más hace poco me llamó un papá de un nene de cuatro años y me dijo que lo quería sumar a la escuela. Le dije que no había problema que mientras se desenvuelva sólo lo íbamos a integrar". Real Sociedad trabaja con chicos a partir de 6 años, no obstante hace lugar a todos los niños que quieran aprender a jugar al fútbol.

Ya introduciéndonos en lo conceptual el profesor de una de las escuelitas del populoso barrio Alto Comedero aseguró que ellos trabajar para que sus alumnos "a los 10 años tengan conocimientos específicos del fútbol: pierna hábil, pierna inhábil, conozcan las posiciones".

A su vez, el entrenador confesó con que formador comparte ideas de juego y laburo. "Las escuelas que ya estamos hace años como por ejemplo la del "Brocha" Jurado".

Asimismo, el formador explicó que el no es de "mimarlo mucho" al jugador sino que tienen su momento y otro lapso para "trabajar enserio" algo que sin duda le rindió ya que año tras año talentos se forman con sus conceptos. (Diego Suarez)

Muchas escuelitas

El número de escuelitas ¿beneficia?. A esta inquietud Elbio Robles respondió: “Si hay más escuelas es mayor la competencia y eso es bueno pero por otro lado al haber más mandan ahí a chicos de 4, 5, 6 años y uno después cuando los tiene vienen con otra base”.

Con acento vasco

MUCHOS CHICOS. SON LOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ENSEÑANZAS DE ELBIO ROBLES.

Real Sociedad es una escuelita de fútbol del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy que se formó por iniciativa de Elbio Robles quien hasta hoy comanda los destinos de esa “academia”.

El nombre de la entidad formativa de talentos proviene del equipo homónimo que juega en la Primera División española de fútbol, oriundo del País Vasco y que por aquellos años estaba cumpliendo un excelente papel en el fútbol ibérico venciendo y jugando parejo ante los grandes de España.

En Real Sociedad de Jujuy se trabaja con chicos a partir de los 6 años.

Si bien la escuelita de Alto Comedero disputó varios torneos a lo largo de su historia, últimamente disputa el tradicional certamen “Padre Marcelo Gottig” donde se mide con equipos de San Salvador, Palpala, entre otras localidades.

Desde la entidad formativa destacan la organización y seriedad que posee el campeonato que organiza el profesor “Bachi” Fernández.