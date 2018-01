"Las paritarias tienen que ser libres", dijo Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer en Mar del Plata que para el gobierno "las paritarias tienen que ser libres" y aseguró que el 15 por ciento de aumento salarial que el Ejecutivo busca fijar como referencia apunta a alcanzar la meta de inflación para 2018.

Frigerio respondió además a los cuestionamientos lanzados días atrás en la misma ciudad balnearia por sectores sindicales y dijo que pertenecen "a una parte del sindicalismo, justamente la parte que ha colaborado menos con el gobierno para resolver problemas y generar empleo en blanco y de calidad".

El ministro encabezó una recorrida por los puestos del Plan Federal de Documentación y del Programa el Estado en tu Barrio que funcionan en Mar del Plata, junto al titular del Registro Nacional de las Personas, Juan José D'amico, donde se refirió a las negociaciones paritarias y a la discusión con los sindicatos desatada en los últimos días.

Frigerio señaló que "el gobierno entiende que las paritarias tienen que ser libres. Tenemos una meta de inflación para este año del 15 por ciento, y entendemos que toda la sociedad tiene que acompañar al gobierno para que esta meta se alcance".

"Ponemos una referencia, que es lo que entendemos va a ocurrir con los precios este año. Hay sectores de la producción que van a poder pagar quizás un poco más, otros quizás no lleguen a esto y negocien con los sindicatos para sostener las fuentes laborales", aseguró.

En cuanto a la discusión salarial con los trabajadores estatales, indicó que "el Estado, con su realidad, una realidad difícil, no solo a nivel nacional sino provincial y municipal, también tiene que sentarse con los representantes de los trabajadores y ver qué es lo que se puede pagar, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas".

Frigerio respondió además a los líderes sindicales que emitieron un duro documento días atrás tras un encuentro en Mar del Plata: "Nosotros hemos trabajado con la mayor parte de los dirigentes sindicales muy bien. No siempre todos acompañan de la misma manera y está claro que hay sectores que han sido más confrontativos".

"Hemos logrado muchos consensos sobre cambios y modernizaciones que hay que hacer en el vínculo laboral entre los empresarios y los trabajadores. Seguramente este año, muchos de esos consensos vamos a transformarlos en leyes", señaló el funcionario nacional.

"Hay sectores que han puesto palos en la rueda y otros sectores que se han dedicado a hacer lo que nos pide la gente, que es deponer las diferencias y trabajar mucho más en lo que estamos de acuerdo, que poner energía en lo que nos diferencia", agregó el ministro.

“15%, es aceptar baja de salario"



ROBERTO BARADEL.

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, el gremio docente más grande de la provincia de Buenos Aires cuestionó al Ministerio de Educación al señalar que “tenía que convocar” a los sindicatos para debatir las paritarias “en diciembre y no lo hicieron”.

Además, advirtió que aceptar el 15% de aumento para los maestros como propone el Ejecutivo nacional “es aceptar lisa y llanamente una rebaja de salario”.

“Economistas que avalan la política del gobierno no bajan del 19% (de inflación para el 2018) y para nosotros este año será de no menos del 23%”, señaló.

Al mismo tiempo, Baradel destacó que desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) “ya le presentamos tres notas al ministro para que se discuta educación pública de calidad, formación docente, capacitación, infraestructura, programas de estudio y reforma secundaria”.

Por otra parte, Baradel aseguró que no le preocupa que la Justicia investigue su patrimonio y recordó que “ya lo hicieron varias veces y solo encontraron la cuenta sueldo”. “No tengo miedo a que me investiguen, no tengo ninguna preocupación con eso. No van a encontrar absolutamente nada”, sostuvo.

El gremialista respondió a las críticas en su contra y detalló que tiene dos celulares, “un Motorola y un iPhone 6 viejo” que, explicó, “es un instrumento de trabajo”.



Docentes neuquinos

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), Marcelo Guagliardo, manifestó que el decreto presidencial que elimina la paritaria nacional docente tendrá “graves consecuencias en la provincia”. “El Gobierno nacional ratifica la posición que mantuvo el año pasado cuando se negó a convocar la paritaria nacional”, explicó Guagliardo.

Asimismo, señaló que el decreto “impactará muy fuerte en el presupuesto provincial y en los docentes neuquinos porque la provincia recibe lo mismo que recibió en 2016, casi 50 por ciento menos de lo que debería recibir”.

De esta manera, “se verá afectado el fondo de incentivo docente, las partidas para infraestructura y la finalización de escuelas y jardines de infantes que están en construcción”, indicó el dirigente gremial. “Si dicen que van a ofrecer el 15 por ciento, y lo mismo sostienen desde el gobierno provincial, tendremos conflicto. La inflación es superior al 25 por ciento”, aseguró.



Productividad

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que las discusiones paritarias no pueden negociarse “más allá de lo esperable en materia de inflación”, y consideró primordial una “mejora en la productividad”. “Si Argentina quiere agregar valor y trabajo argentino a la producción, no mirando al mundo sino a la región, nuestros salarios son más altos y la actividad es más baja. Hay que arreglar esto”, expresó. En base a esto, el empresario consideró que “hay que mejorar la productividad, pero el secreto no pasa por reducir el poder adquisitivo, sino ganarlo, pero a través de la productividad”. “Si queremos ser un país desarrollado hay que industrializarlo, y para eso hay que asegurar que ese valor agregado es competitivo y eso genera un circulo virtuoso que de mejorar la calidad de vida y el poder de compra de los trabajadores”. Por último, sentenció que “esa es la lógica a la que Argentina tiene que ir. Además, entramos en la industria 4.0, la competitividad termina siendo impostergable”.