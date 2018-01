Gimnasia se mide ante Always Ready a las 17

Con el fin de ir encontrando el funcionamiento del equipo, Gimnasia y Esgrima ante Always Ready de Bolivia realizará hoy el tercer amistoso de pretemporada. Será en "Papel NOA" desde las 17.

Es momento de volver a darle a la bocha y continuar aceitando el juego que Martín Astudillo, DT "albiceleste", pretende para encarar la segunda etapa de la B Nacional. Más allá que el elenco de la segunda división del fútbol boliviano no cuenta con jugadores de renombre, servirá para evaluar a los jugadores en el aspecto individual y colectivo.

Además el jugador debe saber aprovechar estos encuentros para demostrar al entrenador que son una alternativa para estar desde el inicio ante Almagro. Es el caso de Gonzalo Nazario, el defensor surgido de la cantera jujeña, es tenido en cuenta y en la pretemporada viene demostrando que puede estar.

"Estoy trabajando muy duro, es un año donde ya quiero jugar, hace dos años que la vengo peleando así que metiéndole duro para estar ahí a disposición del técnico", anunció el central jujeño. Sucede que el juvenil siente madurez "a medida que van pasando los años estoy me siento más seguro, con mayor experiencia, pero estoy tranquilo porque sé que me va a llegar la oportunidad".

Nazario sabe que "uno cuando sube desde inferiores siente que tiene que pagar derecho de piso, pero con humildad, tranquilidad, vamos a seguir peleándola hasta donde uno pueda, confío en mis condiciones, sé que puedo aportar mi granito de arena al equipo", sostuvo ante El Tribuno de Jujuy al tiempo que reconoció "siento que me falta roce de partidos nada más, pero después bien, voy a seguir trabajando, creo que el técnico se está dando cuenta que estoy al nivel de los que están viniendo".

El defensor de Gimnasia siente que "desde que llegó Martín Astudillo siento que me está teniendo en cuenta, eso me da confianza y hace que uno redoble los esfuerzos porque el jugador siempre quiere estar, me da tranquilidad para salir a la cancha y demostrar lo que se hacer", expresó agregando "el profe te da la posibilidad de salir y la confianza para que muestres lo que sabes hacer, ese respaldo ayuda a crecer y que el jugador se consolide", opinó.

El central del "lobo" jujeño disfruta este momento más allá que el sueño y la ilusión siempre es jugar "estoy disfrutando a pleno, al ser de las inferiores y tener la posibilidad de hacer otra pretemporada con el plantel profesional es una experiencia única, es un sueño que estoy cumpliendo así que disfrutando y con mucha actitud", puntualizó Nazario.

Esta tarde, el defensor como el resto del plantel, volverán a tener la chance de mostrarle al técnico que pueden ser titulares ante el elenco boliviano de Always Ready que se encuentra en la provincia de pretemporada.

El resto de los clubes de amistosos

MARTÍN ASTUDILLO. VUELVE A EVALUAR A SUS DIRIGIDOS EN UN AMISTOSO.

Almagro, primer rival del “lobo”, empató sin goles con Atlanta en partido amistoso desarrollado en Villa Crespo.

El ensayo se dividió en dos períodos de 35 minutos cada uno.

El equipo de José Ingenieros, dirigido por Alfredo Grelak, formó inicialmente con Christian Limousín; Nicolás Sansotre, Ariel Coronel, Juan Rodríguez y Adrián Torres; Leonardo Acosta, Saúl Nelle, Emmanuel Perea y Pablo Vergara; Alan Bonansea y Diego Diellos.

Nueva Chicago empató 0-0 con Barracas Central en el estadio de la entidad de Mataderos y se dividió en dos períodos de 35 minutos cada uno.

El arquero local, Leandro Requena le atajó un tiro penal a Víctor Gómez, delantero de Barracas Central.

El “torito” de Mataderos, a las órdenes del DT Juan José Serrizuela, formó con Requena; Gonzalo Vivas, Leandro Gioda, David Achucarro y Juan Cruz Monteagudo; Leandro Teijo, Jorge Valdez Chamorro, Franco Quiroga; Alejandro Aranda, Christian Gómez y Leonel Núñez.

En otro de los amistosos del fin de semana, Flandria venció 1-0 a San Miguel. Se jugó en el estadio “Carlos V”.

El único gol de la jornada lo hizo el delantero Sebastián Matos. Se disputaron dos tiempos de 40 minutos cada uno.

El conjunto “canario” utilizó a Leonardo Griffo; Andrés Camacho, Juan Cruz Randazzo, Diego Sosa y Francisco Martínez; Mariano Puch, Iván Ramírez, Mauro Bellone y Diego Medina; Luciano Pons y Matos.