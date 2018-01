Sueldo y la revancha frente a San Jorge

Mañana Altos Hornos Zapla tendrá revancha en la actual Copa Argentina. El equipo siderúrgico recibirá a San Jorge en Palpalá en el marco de la vuelta de la Fase Eliminatoria donde deberá revertir el 1 a 0 en contra sufrido para avanzar a una nueva instancia.

Entre los ecos que quedaron de la derrota del viernes en Tucumán, uno de los referentes del equipo jujeño, Diego Sueldo, dio sus apreciaciones del choque ante "expreso verde". "Fue un partido raro, tuvimos situaciones para convertir, ellos nos manejaron mucho la pelota, ellos nos llegaron mucho por las bandas", dijo.

Ante los tucumanos fue el primer encuentro oficial del año de los "merengues" a lo que el "Gato" manifestó: "Nosotros fuimos más directos, fue un buen desgaste para ser el primer partido". Y luego agregó: "Faltan 90 minutos más tenemos que dejar todo en casa".

La serie es de ida y vuelta, algo que desde la edición anterior se implementó en Copa Argentina que en sus inicios fue a un solo partido en relación a esto el jugador de Zapla opinó: "Esta bueno porque nosotros tuvimos mala suerte de perder".

Este certamen genera un gusto especial en el "merengue". Diego Sueldo opinó al respecto: "Por suerte desde que estoy aquí en el club hicimos varias veces buenos campeonatos, tuvimos la suerte de jugar ante Gimnasia La Plata. Sin agrandarse el objetivo es que Zapla llegue lo más lejos posible".

Por otro lado, dos partidos le dieron el cierre a la ida de la Primera Fase eliminatoria A, instancia de la cual forman parte los 32 clubes destacados del Federal A durante el segundo semestre de 2017. Chaco For Ever igualó 1 a 1 con Sarmiento de Resistencia, mientras que una nueva edición del clásico salteño entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro finalizó igualado sin goles.

Luego de la suspensión de este sábado, Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia pudieron afrontar su encuentro. El conjunto local, que supo llegar a 32avos. en la edición pasada, no pudo sostener la ventaja e igualó 1 a 1 (tantos de Gonzalo Rodríguez y Luis Silba). La vuelta se llevará a cabo el próximo martes desde las 21.30 y el vencedor enfrentará a Sportivo Patria de Formosa o Crucero del Norte de Misiones.

El clásico salteño no tuvo dueño. En el primer compromiso oficial de ambos en 2018, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro empataron 0 a 0. Club Social y Deportivo San Jorge o Altos Hornos Zapla son los posibles rivales de una serie que tendrá su vuelta el próximo miércoles.