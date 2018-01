Vecinos piden prioridad en entrega de viviendas

Luego de cumplirse un año del alud que arrasó con la comunidad de Volcán, días atrás los vecinos recibieron la noticia que se comenzará la reconstrucción de las viviendas con una primera etapa de 6 casas con familias que fueron seleccionadas dejando de lado la necesidad urgente de personas mayores y que no tienen otro lugar para vivir.

A consecuencia del barro alrededor de 19 casas fueron demolidas en julio del año pasado y aún aguardan por la reconstrucción y otras 9 tienen reconstrucciones parciales.

Un día después de cumplirse el aniversario (el 10 de enero), donde el gobernador Gerardo Morales estuvo presente en Volcán para la celebración de una misa y acto protocolar, los vecinos de la zona roja y amarilla fueron convocados a una reunión.

Allí autoridades de la Dirección de Arquitectura informaron a los vecinos que la reconstrucción iniciará con una primera etapa de tan solo 6 casas, y para sorpresa de muchos se leyó un listado de familias seleccionadas, cuando según los vecinos siempre se habló de consensuar entre ellos y elegir a las familias que más necesidad y urgencia tienen.

"Antes que cumplamos el aniversario nos dijeron que estaban esperando la firma de las carpetas que fueron enviadas a Buenos Aires para la reconstrucción. Al día siguiente de los actos nos llaman y nos avisan que va a comenzar por etapas, y que los criterios que nos decían antes para que las familias sean elegidas, que implicaba tener los papeles al día además de una cuestión de necesidad, la edad de las personas, el estado de salud y que no tengan otro lugar para vivir, ahora la selección seria distinta", expresó uno de los vecinos. "Si bien hay personas en el listado que sí necesitan, hay otras familias que podrían esperar la siguiente etapa porque tienen otra casa, incluso en el mismo pueblo, donde vivir y porque hay una familia seleccionada que ni siquiera tiene aún la demolición, cuando el resto de las casas ya están demolidas desde julio del año pasado y esperan aún" dijo.

Otra vecina manifestó la disconformidad de los lugareños con la selección realizada; "nos parece injusto porque no se eligió a las personas mayores o a aquellos que no tienen donde vivir o una casa alternativa, esto no se respetó como se había hablado en las reuniones de todos los miércoles".

Preocupación entre las familias y ancianos que más sufren



NECESIDAD/ LINDAURA AIMA Y JULIO LOPEZ VIVEN EN LA CANTINA DE UN SALÓN.

El Tribuno de Jujuy visitó a tres familias que piden especialmente al gobernador que interceda por ellos y escuche el pedido, ellos siendo abuelitos de más de 80 y 90 años están desesperados por volver a sus casas y se encuentran viviendo en piezas precarias de bloques apilados y otros en salones y garaje de comparsas del pueblo.

Guillermo Ugarte recibió a nuestro matutino en lo que quedó de su casa, lo que era la parte del fondo, donde improvisaron una pieza y una cocina para poder vivir. “Vivo con mis padres Benigno Ugarte que tiene 92 años y Clara Martearena de 85. Estamos esperando que nos reconstruyan la casa porque dijeron que iban a priorizar a la gente grande, a los abuelitos, pero mis padres no están en el listado, mi padre se enferma cada nada porque entra frío y agua”.

Sin poder contener el llanto, Clara vuelve a recordar ese día del alud contando cómo pudieron salir gracias a los vecinos y después mostrando su casa, con su compañero de vida al lado, dice: “yo lo único que pido es que me hagan la casita donde corresponde, donde era, yo no pido ningún lujo, como era, mi dormitorio, mi comedor, el bañito, la galería y la cocina”.

“Nosotros estábamos primero en los módulos pero no podíamos estar ahí porque mi esposo se cayó varias veces, entonces nos vinimos para aquí. Le doy gracias a mi nieto y a mi hijo que me hicieron esta pieza con bloques y chapas para poder estar” relató.

Saliendo del hogar de la familia Ugarte don Victoriano Lamas también nos invitó a pasar a su casa improvisada con chapas, palos y todo aquello que pudo encontrar para poder armar algo donde poder estar y continuar con su vida. Él tiene 85 años y tampoco se encuentra en el listado de la primera etapa.

Siguiendo nuestro camino, en el salón de la comparsa de la Juventud Alegre, Lindaura Aima, quien no puede caminar y sólo anda en silla de ruedas nos abre la puerta de lo que era una “cantina” del salón y donde ahora vive junto a su esposo Julio López, ambos de más de 80 años.

Ellos están muy preocupados pensando qué van a hacer en los próximos días, porque la comparsa generosamente les prestó ese rinconcito para poder vivir y como el carnaval ya se aproxima no saben a dónde van a ir porque no tienen otro lugar, ellos tampoco fueron incluidos en la primera etapa de viviendas.

Narcisa Apaza y Pedro Aima, también con más de 80 años nos dejaron pasar al garaje donde viven; la comparsa Los alegres de Huajra les alquiló este sitio porque don Pedro no podía estar en los módulos ya que no puede caminar bien. En este pequeño lugarcito tienen aún las cosas manchadas con el barro aguardando por la reconstrucción de su casa que ya fue demolida, no falta mucho para el carnaval y la comparsa les pedirá que se retiren. “No tenemos donde ir, necesitamos ayuda, que nos escuchen por favor” dijo Pedro. Ellos tampoco fueron priorizados.