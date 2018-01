Las grietas: permanecen… o vuelven, y aparecen más

Dijimos en la primera columna del año que iba a ser un Enero atípico. Y nos quedamos cortos. Es más que eso: es un mes que arroja nos revuelca en la actualidad entre fechas, aniversarios, dolores, incertidumbres. Y lo que es peor, el aparente recomienzo vigoroso de las grietas que tanto daño nos hicieron durante la década de los bolsones. Aunque cueste aceptarlo, el Papa Francisco también significa una grieta en la Argentina. Que haya tenido poca y mala respuesta en Chile, todo repercutió aquí, hasta la “causa Mapuche” comenzó a sembrar coletazos aquí mientras el avión de Alitalia cruzaba a diez mil metros sobre nuestras cabezas. Eso atizó la hoguera de interpretaciones por los esquives que el jefe de estado Vaticano le viene haciendo a su país (¿y al macrismo?). Señalan los especialistas en temas de la Iglesia que para el Sumo Pontífice no sería oportuno venir ahora, porque sería como profundizar la grieta existente. Tal vez los mismos especialistas deberían trasladar al estado Vaticano la precisa información de que la no venida de Francisco desata igualmente otra grieta, tal vez más profunda y más difícil de comprender. Se especulaba con que millones de argentinos atosigarían los pasos fronterizos –en Jujuy hubo quienes exageraron el entusiasmo a límites absurdos. Fueron miles los que viajaron, pero se notaron más las ausencias. Tras las Misas, los viajeros rápidamente cambiaron su estadía de fervor místico al “modo turista de compras” y todavía están por allá. Aquí la Conferencia Episcopal Argentina, debió aclarar en forma terminante que “nadie puede hablar en nombre del Papa”, como para callar –un poco-, a personajes como Juan Grabois, el inefable Gustavo Vera y hasta el barbado Emilio Pérsico- que más que opinar a título personal, pretenden pontificar causándole un enorme daño a la Iglesia Católica y al Pontífice. En Jujuy mismo, hubo voces que al observar a Francisco obsequiándole un Rosario a la Santísima Virgen de El Carmen, recordaron la mismo gesto del Papa para con personas ubicadas en la antípodas de la Patrona de Chile. Luego, un diario de incidencia nacional tituló descalificando la visita como “la peor gira de cinco años de pontificado”. Injusto. La visita de un Papa y sus actitudes, siempre serán un maravilloso vértigo de enseñanzas, y su carga de definiciones y bienaventuranzas. Pero son ejemplos para mostrar que hasta en estas cuestiones ecuménicas, la grieta sigue –o vuelve- en Argentina y en Jujuy. Intacta. Peligrosa.

Aniversarios

Los aniversarios y las fechas que nos rodean, también reflejan el humor social. No se festejó el primer año de la presidencia de Donald Trump. 365 días en los que el mundo se asombró, se rió y tembló con las insólitas decisiones del mandatario. En las horas que pasaron se cumplieron 35 de la muerte de un ícono de la honestidad política, don Arturo Umberto Illia. Algunos radicales lo recordaron con fervor y evocaron también el lejano evangelio cívico de su centenario partido. Pasaron dos meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, con su preciosa carga de héroes entre los cuales, muchos jujeños desempeñaban sus patrióticas tareas. La información ya no ocupa espacios de TV ni de diarios o radios. Las redes sociales, casi siempre frívolas y dependientes de la vil inmediatez, ya casi no tocan en tema. Se cumplió Pasaron tres meses de la muerte de Santiago Maldonado, y pareciera que fue hace años, y nada está definitivamente aclarado ni cerrado en el caso que conmocionó al país durante tantos días. Han pasado cuatro meses del crimen en una calle de nuestra ciudad del carrocero maimareño Matías Puca y solamente está claro el dolor sin final de su madre, su familia y sus compañeros, y la sucesión de hechos, investigaciones y espectaculares tardíos operativos que no arrojan ningún resultado, salvo efímeros shows mediáticos, que se esfuman cuando algún funcionario repite con cara de circunstancias que “se sigue investigando”. Los mentideros de las confiterías del centro (donde la política está de vacaciones) arrojaron el sábado una comparación lacerante: “¿Cómo, a los chicos que arrojaron jabón en polvo en las fuentes de la avenida 19 de Abril los capturaron en cuestión de horas y a los asesinos de Matías, todavía no se puede?” Otra fecha que pasó fue el segundo aniversario que la señora Milagro Amalia Ángela Sala Leyton de Noro pasó presa, entre comisarías, establecimientos carcelarios comunes, su casa del dique la Ciénaga, la prisión y nuevamente su casa particular. Hasta se debió recurrir a la posibilidad legal de extender la prisión preventiva, sin que los juicios aparezcan en el horizonte de la Provincia de Jujuy, para bien de los jujeños, y de la propia dirigente social. También se han cumplido tres años del asesinato del fiscal Natalio Alberto Nisman. Y nada está claro, excepto la maraña de acusaciones cruzadas, y las demoras de una justicia que de a ratos se despierta, y de a ratos, se sienta a mirarse el pupo, como seguir dándole tiempo a las arbitrariedades y hasta a la injusticia. Alimentando la persistencia de las grietas en la sociedad que especula, condena o rescata, la mayoría de las veces, tocando de oído.

Doctrina debilitada

¿Por qué preocupan estas idas y vueltas de la justicia? Porque todos saben que la justicia lenta no es justicia. Pero hay algo más. Las demoras excesivas, es decir, el paso del tiempo, bien pueden comenzar a modificar las direcciones de la Justicia. Y es así, porque aunque se ofenda algún ministro del Poder Judicial, los jueces en este país y en esta Provincia, suelen mirar las causas que les caen en las manos desde atrás del cristal que queriendo o sin querer, les pone delante de los ojos el poder de turno. Obviamente, cuando ese poder es fuerte y nuevo. Pero cuando transcurren los años y el poder se gasta o se deshilacha, la justica, desecha el cristal y suele dejar de acompañar. Recién llegado el macrismo al gobierno, el cerrojo judicial tendió a los K una encerrona que un año antes jamás nadie hubiese imaginado. Preventivas, investigaciones, imputaciones, prisiones, etc. etc. dejaron expuestas las más terribles intimidades de un régimen que parecía intocable. El último capítulo, hace unas semanas, es la feroz embestida contra la dirigencia gremial, que desde el “Caballo” Suárez a Marcelo Balcedo, pasando por Juan “Pata” Medina, les destaparon turbiedades extremas, corrupción explícita y una vida de lujos y placeres solventados con dineros públicos que empalidecería al mismísimo Donald Trump. Pero, ocupados en seguir esos temas, algunos operadores se “descuidaron” y en las causas en contra de Amado Boudou y José María Núñez Carmona, se filtró una duda entre dos jueces (Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia) y luego se filtró un tercer juez para desempatar (Rodolfo Pociello Argerich, garantista y simpatizante de Justicia Legítima); que terminó excarcelando a los detenidos, al revocar la prisión preventiva, producto del supuesto “riesgo procesal” que los presos podían generar, al usar sus influencias para entorpecer las causas. El tema es que con este antecedente, quedó en crisis, la famosa y cuestionada “doctrina Irurzún”, según la cual, precisamente, las prisiones preventivas se dictan para evitar que los acusados en libertad usen los contactos, su poder residual, o activen y facturen la devolución de favores para obstruir las diligencias judiciales. Y eso, incluiría desde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (protegida por sus fueros), hasta la señora Milagro Sala, diputada electa del Parlasur. ¿Podrá Cambiemos seguir maniobrando con la Justicia con la misma eficacia que hasta ahora? La pregunta es válida, porque los últimos acontecimientos, dan clara cuenta del desgaste de los gobiernos de Cambiemos y hasta de una fuerte erosión de su poder. Y con ello, el reverdecer de otro costado de las grietas.

Escándalos docentes

Mientras tanto, el gobierno redobló la apuesta: un “megadecreto” de necesidad y urgencia, avanzó con recortes a los poderes sindicales, eliminó la paritaria nacional docente y cada provincia deberá resolverla con su gobernador, (lo que dejará en Jujuy al GM y a su ministra Isolda Calsina, sentados frente a Ricardo Ajalla de CEDEMS, Darío Abán de ADEP, Irma del Carmen Méndez de UDA, Silvia María Valverde de SADOP). Macri también atacó frontalmente a la poderosa CTERA, reduciendo su representación en las mesas de discusión salarial, a las que ya asignó un aumento tope del 20%. Los gremios pusieron en grito en el cielo y lo harán resonar hasta en la OIT, en Ginebra, denunciando inconstitucionalidad y “prácticas antisindicales”. El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro al contraatacar, no se midió: “La Cámpora, Unidad Ciudad, el Kirchnerismo y la CTERA, se creen el centro del mundo” comentó, echando un galón de nafta premium sobre el incendiado escenario sindical. Por si fuese poco, el Ministro de Trabajo Jorge Triaca se embarcó en un escándalo mayúsculo maltratando y echando a una empleada doméstica, que según se supo, cobraba su sueldo como empleada del SOMU (Gremio de los marítimos, ex coto privado del “Caballo” Suárez). El episodio dejó muy mal parado al gobierno, pero en lo que parece ser un estilo general de Cambiemos, a cada funcionario ineficiente o cuestionado, lo atornillan en su sillón. “Cometió un error, pero no le costará el cargo” dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, prefiriendo pagar el costo, antes que dar el brazo a torcer. Y abriendo un poquito más la grieta.

Amenaza “cuasi mafiosa”

La Justicia atacó con virulencia a “los gordos” de la segunda línea. Pero el mensaje fue directamente a los de la primera: Hugo Moyano, Víctor Santamaría, el trío cegetista y otros poderosos caciques sindicales. En ese clima, la respuesta -y advertencia- sindical fue tremenda: clausurar la reforma laboral (a menos que se la desglose en tantos capítulos como necesidad de negociar tenga la CGT), y un mensaje de Luis Barrionuevo (Uthgra) que pareció traído desde la más dura entraña de una mafia siciliana, que de un sindicalista moderno: “Quien le pisa la cola al león, termina mal” fue la amenaza “cuasi mafiosa” hubiese dicho una expresidente. Y la ampliación fue peor: “Que (Macri) no generalice, a los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron sus mandatos. Nadie orina agua bendita…”. ¿Resultados?: se pintan para la guerra, mientras Cambiemos y el PRO, parecieran estar esforzándose para unir al peronismo –y a algunos más- en un sólido frente opositor, que hasta hoy, pecaba por estar tan disperso y desarmado, que su munición apenas, era comparable a una pistolita de agua. Ese esfuerzo, desembocará en otra grieta.

“Grietaza”

Caminando por el borde de la sedición, el prestigioso jurista internacional, ex juez de la CSJ y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, casi rogó que “el gobierno de Macri termine lo antes posible” y puso en duda que llegue al 2019. “Todo dependerá la rapidez con que entre en crisis el programa económico”, agregó. Luego convocó a la resistencia, y definió: “esto pasará, quien se crea eterno en el poder, está loco” escupiendo para arriba una máxima que les cayó en la cabeza a los cristinistas de paladar negro, como él. El caso es que tan célebre figura del derecho se igualó con su discurso con personajes nefastos como Fernando Esteche (“hay que echarlos”), con Hebe de Bonafini (“que el gobierno se caiga a pedazos”), con Luis D´Elía (“Hay que conseguir que (Macri) renuncie y se vaya), todos visiblemente atacados por el síndrome de abstinencia del poder. Se debe respetar su opinión, pero no se puede ignorar que se trata de mensajes antirrepublicanos. Los dichos de EZ encierran un grave desprecio por el apoyo popular recogido por el gobierno de Macri, aunque sea lícito no compartir en nada el modelo del gobierno. Esto no lo debería decir un hombre del derecho y menos, “éste” hombre del derecho, quien a partir de esto, queda éticamente cuestionable para actuar como juez de CIDH, en los casos argentinos que involucren a la política. Si hacía falta algo más para avizorar el regreso de la grieta, aquí está.

¿Se agruparán?

Ya conversaron Massa y Pichetto. Urtubey toma distancia del macrismo, y los fuertes líderes cordobeses José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, vuelven a mirar hacia adentro, no obstante su diplomática relación con el gobierno nacional. El kirchnerismo, no quiere quedar afuera y referentes de la Cámpora rondan con esperanzas el campamento de los gobernadores y los senadores peronistas. Si CEFK aceptase dejar de ser –ella sí- el centro del universo, algo realmente tan difícil, el gobierno podría comenzar a enfrentar un bloque opositor en serio, más la dirigencia gremial, que cuando quiere, hace destrozos con lo que se cruce. En Jujuy, la oposición sigue atentamente los episodios. Y ya está pensando en realizar una serie de encuentros para extender los análisis en una charla amplia. Los muchos sectores del peronismo, esperan una convocatoria de las nuevas autoridades, al menos para comenzar un diálogo. Ya se sabe que en Jujuy, hasta que no pase el Carnaval, todas las cenas serán con menú vegetariano o vegano. Pero todos tienen la “sensación” de que es momento de comenzar. La dirigencia gremial, aunque poco afecta a dialogar con el PJ sabe que le sería útil buscar un palenque más donde rascarse si todo se complica. Para ellos, siempre será más conveniente un respaldo peronista que una identificación explícita con la izquierda, en cuya agenda ya figuran fuertes perspectivas de lucha. Solamente quedarían fuera de estos primeros enjuagues, la Tupac y el massismo residuales. Ambos escudriñan su futuro sin tener en la mano todas las cartas necesarias para elegir cómo jugar. Y así, seguirá una grieta doméstica, menos virulenta, pero real.

Vuelve el GM

El GM volverá esta semana. Le fue muy bien en los Emiratos Árabes con sus acuerdos en procura de fortalecer la condición de Jujuy provincia verde y solar. Y en España, junto a otros gobernadores, quedó deslumbrado por el banquete económico y financiero que ofrece el gran turismo del mundo, del que Jujuy sólo disfrutó a hurtadillas, quizás porque mientras en los últimos años se servían esas mesas apetitosas, nuestros funcionarios dejando en segundo plano a la cultura propia, (y hasta en detrimento de ella) priorizaban solamente los espectáculos. El GM se encontrará otros temas: la situación de Ingenio La Esperanza, (agravada por la pésima noticia del cierre del Ingenio San Isidro empujado al quebranto la persistente crisis del sector azucarero), y situaciones puntuales en municipios como Yala, la situación institucional de Perico, y una inédita sucesión de accidentes con récord de muertes en las rutas de Jujuy, cuya primera causa es obviamente la irresponsabilidad de los conductores, pero que va volviendo imprescindible una fuerte y concentrada acción de vigilancia y control del estado que vaya más allá de explicaciones y estadísticas poco creíbles. Como sea, Enero con sus grietas se está yendo. Menos mal.