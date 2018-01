Trayendo la actualidad al mundo de la música, y en especial a la música clásica y antigua, vamos a echar una mirada a un terreno poco conocido en el mundo: las mujeres compositoras.

Se ha armado un gran revuelo con el #metoo en el mundo: denuncias contra acosos sexuales, el derecho al no y ser respetado. Por otro lado, la ola de femicidios y la trata de mujeres en América Latina nos hacen pensar, en las frases que desde chicos leíamos y escuchábamos: el sexo débil o el bello sexo.

Pero, ¿qué es el bello sexo? No se puede generalizar, pues vivimos en una sociedad moderna y tolerante, donde las ansias de igualdad y limpieza de prejuicios es un hecho, por lo menos en las leyes.

Está claro que no hay un bello sexo, pues para un homosexual, lo será un hombre y no una mujer. Sexo débil, a ver, ¿quién es débil? ¿Una mujer por no tener los músculos de un hombre? Pues muchas mujeres han sacado adelante familias y países. ¿No es la reina Isabel de Inglaterra una mujer que ha liderado su país, con cierto recato, sí, pero que es la imagen de un país?, Ángela Merkel, con tantos años en el poder, al frente de una de las economías más fuertes del mundo, es mujer y nadie se plantea que sea débil.

Quizás debemos empezar a borrar tales prejuicios y empezar a ver que somos en cierta forma, más allá de detalles que nos diferencian como personas individuales iguales.

Algunas visiones de cómo debe ser un género o sexo nos han sido impuestas por la cultura dominante que en un momento fue la cultura judeo cristiana. En sus comienzos, la mujer no tenía un gran papel dentro de esta sociedad y las minorías eran negadas. Cabe destacar que anteriormente, en las sociedades de la antigüedad grecorromana, los puntos de vista eran diferentes.

Actualmente se han ganado espacios gracias a movimientos como el feminismo pero aún quedan muchos espacios por ganarse.

En nuestro Jujuy tenemos el testimonio de una gran mujer, adelantada a su época y surgida de la provincia hacia Europa, que para orgullo nuestro contamos con sus esculturas: Lola Mora.

Recordemos juntos, querido lector, qué mujeres han hecho historia desde los comienzos de la historia moderna. Como el lector amante de la música lo sabe, nos centraremos en las mujeres compositoras de música clásica.

En esa época no la tuvieron tan fácil. Es más de admirar el coraje que tuvieron estas mujeres, en su tiempo consideradas, claro, como “débiles“ o “sólo bellas“.

Tenemos testimonios de Grecia, donde Safo, componía hacia el año 600 AC admirada por filósofos como Sócrates o Platón.

En la actual Alemania, la abadesa Hildegard Bingen es un ejemplo, cual Sor Juana Inés de la Cruz en México, solo un par de siglos antes y en un convento a las orillas del mítico río Rin.

Avanzando hacia el renacimiento, en Italia tenemos la figura sobresaliente de una compositora, verdadero ícono de la música antigua en el mundo: Francesca Caccini (1587-1641). Hija del famosísimo y muy cantado tenor y compositor Giulio Caccini, autor de “Le nuove musiche”, tuvo el coraje de afrontar la gran fama de su padre y hacerse un camino sola, en un mundo donde sólo los hombres eran dignos de hacer algo importante.

Sus obras vocales reflejan el mundo femenino, la psicología de la mujer escrita del mejor modo, pues, ¿qué compositor masculino puede poner mejor en música una obra que una mujer?

Otra víctima de la fama de un familiar cercano pero que con el tiempo llegó a ser valorada es Fanny Mendelssohn (1805-1847), hermana de Félix Mendelssohn (célebre autor de una marcha nupcial que el lector seguramente ha escuchado en alguna iglesia de Jujuy). También las alemanas Clara Wieck (1819-1896), esposa de Robert Schumann o la austríaca Alma Mahler (1879-1964), compositora de gran notoriedad, pero tachada en su época como “mujer de“ y que quizás tuvo que ver opacada su obra por las reglas de una sociedad conservadora.

Una vez leí en internet, descubriendo páginas web de Jujuy en Europa, sobre una cantante e instrumentista jujeña que tocaba el sikus y que escribía en su página, que “era la única mujer autorizada a los hombres de Humahuaca para tocar el sikus“. Me gustaría preguntarle alguna vez a ella por qué tiene que pedirles permiso para tocar el sikus y quiénes son ellos para dártelo. Sigue tocando tu sikus, que es universal y es de hombres, mujeres, homosexuales y cuanto ser humano quiera tocarlo.