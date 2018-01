La Copa del Mundo visitará cuatro ciudades en su recorrido por Argentina

La Copa del Mundo de la FIFA comenzó hoy su recorrido por varios países y en la Argentina visitará las ciudades de San Miguel de Tucumán, La Plata, Buenos Aires y Rosario, en su gira previa a llegar a Rusia.

Así lo confirmó la FIFA en su página oficial, y señaló que tras su paso por Reikiavik, la capital de Islandia, uno de los rivales de Argentina en el Grupo G del Mundial de Rusia 2018, el trofeo llegará a San Miguel de Tucumán, en donde estará los días 27 y 28 de marzo.

Luego de su escala en "El Jardín de la República", la Copa del Mundo que fue creada por el italiano Silvio Gazzaniga, viajará a La Plata, donde estará el 29 de marzo.

En tanto, el trofeo seguirá por Buenos Aires entre el 30 y 31 de ese mes, mientras que el 1 y 2 de abril llegará a Rosario, para luego seguir su periplo por Colombia.

Lo que aún no está definido son los puntos en donde la gente podrá apreciar la Copa del Mundo en su estadía en Buenos Aires, habida cuenta que el trofeo no puede ser tocado por ningún jugador que no lo haya ganado.

El trofeo, que Argentina levantó en los Mundiales de 1978 y 1986, estuvo por última vez en el país en el 2010, previo al Mundial de Sudáfrica, pero no pasó por el país antes de la cita de Brasil 2014.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es organizada por la empresa Coca-Cola, y visitará 91 ciudades tras recorrer 51 países y 6 continentes.

El inicio oficial se concretó en la ciudad de Londres, donde estuvieron presentes los ex campeones del Mundo, el inglés Geoff Hurst (Inglaterra 1966) y el italiano Andrea Pirlo (Alemania 2006).

Antes de salir a recorrer el mundo, la Copa Mundial de la FIFA por toda Rusia durante tres meses, recorriendo más de 16.000 kilómetros y visitando 16 ciudades.