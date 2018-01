El actor Morgan Freeman conduce y produce "The Story of Us" ("La historia de nosotros"), la serie documental que a travÚs de viajes por el mundo y entrevistas con personalidades de diferentes campos de la cultura se pregunta, e intenta responder, acerca de aquellas cuestiones que unen desde siempre a unos humanos con otros, y que estrenó ayer a las 22 en la pantalla de Nat Geo.