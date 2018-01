José Luis Gioja: “Tenemos que terminar con algunos personalismos en el PJ”

José Luis Gioja es uno de los pocos dirigentes del peronismo que tiene buena relación con casi todos los sectores internos. Por eso, pregona por la “unidad del peronismo sin exclusiones ni sectarismos”. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el titular del Partido Justicialista nacional -que estuvo en noviembre apoyando la conducción de Rubén Rivarola- descartó ayer que a su partido le falten “candidatos competitivos” y aseguró que “todos los diálogos son buenos y hay que promoverlos para que la unidad sea posible”. “El de Jujuy es un peronismo que pudo reconstruirse, un peronismo que pudo renovarse y un peronismo que pudo hacer un buen papel electoral. El peronismo jujeño hoy tiene autoridades legítimas y está en condiciones de andar: creo que eso debería pasar en todos los distritos del país”, concluyó el exgobernador sanjuanino.

Se habló mucho en estos días sobre una eventual unificación del Partido Justicialista, ¿qué es lo que falta para que eso se concrete?

Yo creo que faltan un montón de cosas. Falta ponernos de acuerdo y falta formalizar esa unidad. En lo íntimo y en lo público también, cada uno de los que representamos algo en este peronismo de todos los días tenemos que terminar con algunas formalidades, tenemos que terminar con algunos personalismos. Estoy convencido de que en la unidad vamos a ser capaces de construir una alternativa que reemplace a la que hoy gobierna en la Argentina, que indudablemente no le hace bien al pueblo argentino. Esa unidad creo que pasa también por organizarse, por ser muy prudentes, por ser muy humildes, por tener los oídos y los ojos bien abiertos; sin sectarismos y sin exclusiones. Todo eso es muy posible que se dé.

¿A qué se refiere cuando habla de dejar los “personalismos”?

Yo creo que todos tenemos un ego adentro que por ahí nos hace mirarnos al espejo y gritar fuerte “yo soy el más bonito”. Así no es. Hoy el peronismo es política con mayúscula, es política para buscar los mejor para nuestra gente, es política para encontrar los problemas de nuestra gente. Lo que debemos definitivamente es dejar en la cabeza de cada uno estas cosas individuales y jugar mucho más a lo colectivo.

¿Sigue viendo posible una reunión entre Sergio Massa y Cristina de Kirchner?

No quiero hacer de esto una cuestión central. A mi me parece que todas las reuniones son buenas en pos de la unidad. Creo que todos los diálogos que se puedan hacer hay que hacerlos. Hay que sacarse el prejuicio, que en algunos casos marca algún gorilismo interno porque nos sentimos mejor que otro y nos sentimos con la capacidad de excluir a otros. La verdad es que no hay méritos como para poder decir esas cosas. Creo que en un pie de igualdad todo es posible, todos los diálogos son buenos y creo que hay que promoverlos para que la unidad sea posible.

¿Le faltan candidatos competitivos al PJ?

No, no. El justicialismo es una cantera de producir muy buenos dirigentes, tenemos muy buenos dirigentes de todo tipo y en todos los sectores sociales. Me parece que es cuestión de abrir las puertas de par en par, es cuestión de ser muy amplios en la convocatoria, es cuestión de ser generosos en los temas a discutir. Sin dudas que trabajando y buscando coincidencias programáticas vamos a ir encontrando los hombre y las mujeres capaces de ocupar los lugares de mayor responsabilidad. Me parece que hay muchos ejemplos. Lo que hicimos en Jujuy creo que sirve para mostrar. Un peronismo que estaba complicado, con un gobernador con un poder hegemónico y casi total. El de Jujuy es un peronismo que pudo reconstruirse, un peronismo que pudo renovarse y un peronismo que pudo hacer un buen papel electoral. El peronismo jujeño hoy tiene autoridades legítimas y está en condiciones de andar: creo que eso debería pasar en todos los distritos del país. Un hecho similar también pasó en la provincia de Buenos aires. Al peronismo hay que reconstruirlo, hay que renovarlo y hay que unirlo. Esas tres cosas son centrales para que definitivamente construyamos un alternativa que sea capaz de desplazar a este neoliberalismo que le está haciendo mucho daño a la Argentina, que es autoritario y que va en contra de los que menos tienen como los jubilados, los trabajadores. Día a día los problemas se van multiplicando y eso hace necesario que haya esa alternativa y que los que tengan que juntarse lo hagan.

Trascendió que el peronismo estaba buscando algún candidato presidencial que pueda absorber bien una eventual derrota y sonaba el nombre de Juan Manuel Urtubey, ¿están pensando en eso?

No, no quiero hacer nombres propios. Yo creo que los candidatos van a aparecer de esta cantera de buenos dirigentes, los hay en el interior y en la Capital Federal. Somos el movimiento político más representativo de la Argentina, y esto no es fácil, me refiero a reorganizarlo, a juntarlo, a ponerlo en movimiento y a ponerlo al servicio de las mayorías populares. Hay que construir un gran frente nacional, popular, democrático y progresista que contenga los reclamos de los derechos que han sido confiscados y que sirva para el avance social necesario del país.

Hay muchos que consideran que Cristina no pasa un balotaje, ¿usted cree lo mismo?

Yo creo que hacer nombres propios cuando se busca la unidad es empezar mal. A mi me parece que nadie está demás, que todos suman, que todos tenemos cosas por hacer y me parece que ella (por Cristina) también debe ser una consigna. Yo tengo claro la importancia del papel que tiene la senadora en este momento en el peronismo pero creo que todos los sectores tiene para dar. No hay que poner nada sobre nada, hay que establecer un diálogo franco y ver cómo se hace para superar los cuellos de botella.

Constantemente el peronismo denuncia el “ajuste” de Cambiemos, pero todos los gobernadores justicialistas firmaron el pacto fiscal...

Si, pero con los últimos hechos de este Gobierno todo cambió. Es un presidente que sólo escucha a sus amigos. Con ese decretazo que nos sorprendió en vacaciones, el pacto fiscal ha quedado licuado. Ahí se ha hecho de todo, se ha mezclado de todo. Se ha mezclado la reforma laboral, porque terminaron con un derecho adquirido que es que las cuentas bancarias de sueldo no puedan ser embargadas, sin embargo esto ahora es posible. Que se flexiblice el control que el Estado debe hacer sobre el empleador tampoco sirve. Que se le meta la mano en los bolsillos a los jubilados poniendo a disposición de la patria financiera el Fondo de Garantías Solidarias de la Anses me parece un despropósito. Todo esto de alguna manera está en contra de lo que los gobernadores firmaron.

¿Considera que hay una avanzada contra los gremios por toda esta lluvia de denuncias que están apareciendo?

Creo que hay una avanzada desde el comienzo contra los que hacen oposición a este Gobierno, sean del sector social que sean. Sean de la política, de los gremios e incluso hasta el Santo Padre creo que ha ligado todo esto. Entonces, me parece que quienes se oponen a las promesas y a lo que ellos dicen, inmediatamente son puestos en tela de juicio y viene todo este proceso de desprestigio, de denuncias.

El jefe del bloque oficialista en Diputados, Nicolás Massot, dijo que hay que reconciliarnos por lo que pasó en los años setenta, ¿qué opinión tiene?

A mi me duele mucho todo esto porque yo tuve una muy larga vacación -entre comillas- después del golpe de Estado 1976, la verdad es que no la pasamos bien. Tengo la suerte inmensa de poder estar hablando con usted. Cuando veo estas cosas me causan pena, dolor y repugnancia, pero la verdad es que yo me quedo con lo de memoria, verdad y justicia. Me parece que con memoria, verdad y justicia se cierran heridas, se construyen sociedades, se trabaja por la igualdad y se trabaja por la justicia en serio. nosotros tenemos que tratar de tener mucha memoria, de buscar la verdad y hacer mucha justicia.