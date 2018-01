Nuevo aumento de los combustibles en marzo

Luego de los últimos aumentos que aplicaron las petroleras y por los que hubo una suba en los precios de los combustibles, en el mes de marzo podría haber una nueva modificación en las tarifas por cuanto a partir de entonces tomará vigencia el nuevo esquema de impuestos que tributan los combustibles, fijado a partir de la reforma tributaria.

A largo plazo la medida implicará un beneficio ya que permitirá que los futuros aumentos sean leves y no impacten excesivamente.

A partir del 1 de marzo entrará en vigencia la modificación del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), lo que provocará un ligero encarecimiento en las naftas, que si bien generará un lógico malestar entre los consumidores, a largo plazo implicará un beneficio, ya que permitirá que los futuros aumentos sean más leves y no impacten sobremanera en los consumidores.

Silvia Ficoseco, vocal de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, explicó que a partir de la reforma tributaria hay una nueva fórmula del cálculo de los impuestos internos. "Actualmente el impuesto es un porcentaje del neto y a partir de marzo pasa a ser un monto fijo, es por eso que se estima que va a haber un pequeño aumento en marzo", dijo al tiempo que aclaró que la medida es favorable ya que "antes cuando subía el neto del combustible también subían los impuestos, en cambio al pasar a ser un monto fijo, el impuesto siempre será el mismo, por lo que se supone que los posibles aumentos tendrían un menor impacto".

Adelantó que cuando se aplique la medida seguramente va a haber un leve aumento, pero a partir de ahí los futuros incrementos que puedan llegar a existir no se sentirían tanto en el precio final. "Después de marzo, en caso de que aumente el neto, la suba en el precio de los combustibles no impactará tanto en los consumidores como sucede ahora. Hoy si sube el neto suben los impuestos, después de marzo si sube el neto, los impuestos siguen siendo fijos por lo que la tarifa final no sufrirá una modificación considerable" dijo.

"Es una forma distinta de calcular los impuestos internos, que a mi punto de vista es más conveniente que la anterior", remarcó Ficoseco y aclaró que la nueva disposición se aplica para todos los combustibles líquidos, es decir, naftas y gasoil.

La nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, fue aprobada por el Senado en diciembre pasado, durante la ultima sesión del año. La misma propone diversos cambios entre ellos el impuesto a la transferencia de los combustibles