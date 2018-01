Preocupación en Jujuy por el cierre del Ingenio San Isidro

Dirigentes gremiales del sector azucarero jujeño expresaron su repudio al cierre del ingenio y consideraron que "es una estrategia de amedrentamiento hacia los trabajadores", con el objetivo de retroceder en los logros salariales obtenidos. El cierre afectaría a la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy, que entrega un porcentaje de su producción en ese ingenio salteño.

El fin de semana se conoció que unos 730 trabajadores fueron despedidos en el ingenio azucarero San Isidro, que anunció su cierre en la localidad salteña de Campo Santo, a 45 kilómetros de la vecina capital. Con un cartel en la puerta de entrada, la compañía comunicó a sus empleados que presentó ante el Ministerio de Trabajo su Procedimiento Preventivo de Crisis (CPP), orientado a permitir las acciones que resulten necesarias para "cesar las operaciones de la empresa".

Voceros del Sindicato de Trabajadores del Azúcar de ese ingenio dijeron que pedirán al Gobierno nacional y provincial intervenir para frenar el cierre dado que, entienden, se trata de una maniobra de la empresa para "reducir personal y presionar de cara a las próximas paritarias".

Pero Carlos Montalvo, gerente general del ingenio, rechazó esas afirmaciones al asegurar que es una "determinación irrevocable" y que el proceso para "el cierre definitivo de la planta ya está en marcha".

ANUNCIO DEL CIERRE. UN CARTEL EN LA PUERTA DEL INGENIO SAN ISIDRO.

"Una maniobra contra todos"

Los gremios azucareros de la provincia de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (Soea) y Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) expresaron su preocupación y coincidieron en calificar la situación como una maniobra de "amedrentamiento hacia los trabajadores" con el propósito de eliminar las mejoras salariales conseguidas.

Rafael Vargas, de Soeail, indicó que la preocupación que genera el cierre del ingenio salteño es "enorme", porque entendemos que es una estrategia para "amedrentar la posibilidad de tener una paritaria con los porcentajes de aumento que se están manejando a nivel nacional".

Vargas consideró que la patronal está poniendo en juego "una maniobra compleja, con el propósito de llenar de miedo a la gente. Quieren inventar una crisis que no existe". El dirigente supone que el anuncio del cese de operaciones no obedece a una situación económica en crisis, sino "con detener lo que los sindicatos en el Norte conseguimos. Los gremios de los ingenios El Tabacal, La Mendieta, La Esperanza y Ledesma venimos peleando con la patronal por un mejor salario y eso es lo que quieren parar".

Asamblea en Libertador

En mismo sentido, Sergio Juárez, de Soea, dijo que el cierre del ingenio salteño es la continuidad de algo que viene sucediendo en los ingenios de Jujuy y anunció que mañana miércoles se reunirá la Federación Argentina de Azucareros para analizar la situación. El encuentro será en Libertador a las 10, en el predio del Soeail.

Juárez consideró que el cierre de San Isidro "es algo que nos viene pasando, pasó en Ledesma, donde hay 30 despedidos, pasó con nosotros en La Esperanza y ahora en San Isidro hay supuesta crisis empresarial. Sabemos que eso no es así. Es el único ingenio en Argentina que produce azúcar orgánica que vale el doble, tiene buena producción y los salarios más altos del país. Esto es parte de una política de ajuste en contra de todos los trabajadores", aseveró el gremialista.

"Buscan que una región se atemorice"

RAFAEL VARGAS.

"Es un contexto muy grave para el sindicalismo y en particular aquí en Jujuy, que quedó demostrado con la detención de trabajadores, sindicalistas y abogados que la patronal no está dispuesta a retroceder y viene por los logros de los trabajadores". Así describió Rafael Vargas de Soeail, el impacto que tiene el cierre de ingenio salteño en las provincia productoras de azúcar.

Sobre las medidas a tomar indicó: "nosotros tenemos que seguir resistiendo y organizándonos para que estas estrategias por parte del empresariado no avancen sobre los trabajadores". "Los sindicatos estamos conteniendo a la gente por el momento, pero eso no significa que esto no vaya a estallar en algún momento", advirtió. "Los empresarios buscan que toda una región se atemorice con esta situación", agregó, al mismo tiempo que desestimó el cierre del ingenio y consideró que buscan que el sindicato responda a los planteos de la patronal para lograr modificaciones en el convenio colectivo y la reducción de la escala salarial y otros logros sindicales obtenidos