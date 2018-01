“Es una gestión donde todo es aparente y se miente siempre”

“La de Santiago Tizón, es una gestión donde todo es aparente, y donde se miente siempre. No estoy dispuesta a dejar que todo pase y se diluya como si nada” dijo la vocal de la Comisión Municipal de Yala, Paola Angelina (PJ). La referente peronista formuló estas declaraciones en Jujuy FM, donde además reiteró declaraciones anteriores en las que denunciaba el aumento de sueldos del Intendente Tizón (Partido Socialista, Cambia Jujuy), un 30%, y de la vocal secretaria (UCR, Cambia Jujuy), por un 20%. El argumento para justificar los aumentos es una supuesta “función ejecutiva”, y se aprobó sobre tablas en una sesión extraordinaria, mediante la Ordenanza 116/18. Está consagrado en el artículo 13, inciso a, de la misma, con la oposición de Angelina y el voto doble del Intendente más el de su “vocal secretaria”. Esto desmiente de manera categórica al intendente que tras conocerse la denuncia, había negado dichos aumentos.

Entre otras arbitrariedades, Angelina denunció que a los funcionarios del equipo del intendente se les autoriza los aumentos normales que concede la administración central, en tanto que a los vocales de la oposición les ha quitado esa posibilidad, y además, les ha quitado de los haberes el concepto por representación y alguno otro ítem, por lo que sus sueldos no sólo quedan congelados, sino que se ven disminuidos con tal decisión. “No me sorprende que Tizón haya desmentido todo, porque estamos acostumbrados a que mienta permanentemente, ya que en su gestión, como en la del gobierno provincial, muchas cosas son solamente aparentes, y “marketineras”, como ciertos anuncios y algunas inauguraciones que distan mucho de ser en la realidad ellos dices que son”. Angelina puntualizó su contrariedad, ya que “hay cosas inexplicables con Yala. Yo he formulado meses atrás una gravísima denuncia por cuestiones de género, y todavía estoy esperando que la justicia resuelva una cuestión de competencia para poder avanzar. El trámite ya llegó al Superior Tribunal, y no creo que les lleve más de una tarde, resolver esta cuestión para poder avanzar”.

Ampliando su disconformidad, la vocal del PJ señaló que “también se aprobó entre gallos y medianoche, una ordenanza impositiva que actualiza los montos de manera inconsulta y arbitraria”. “Entiendo, dijo, que muchos puntos de esa ordenanza impositiva pueden ser tachados por inconstitucionales, hay impuestos que son ilegales y por eso, estoy dispuesta a seguir exigiendo la revisión de esta ordenanza”. En otro momento de su diálogo con Jujuy FM, la vocal peronista recordó que “a pesar de los reclamos, aún no hemos recibido en el cuerpo la documentación de la renuncia aceptada al secretario de gobierno, Martín Chaer, a quien se conoce como el “secretario pistolero” ya que fue detenido, en estado de ebriedad, disparando al aire con una pistola de su propiedad, tras la denuncia de sus propios vecinos. “En una sesión no sólo impidieron que se trate un pedido de informes mío, sino que se rechazó lisa y llanamente, siempre con el doble voto de Tizón y el apoyo de su “vocal secretaria”. Este miércoles, Paola Angelina, adelantó que ofrecería una conferencia de prensa, para ampliar las denuncias, y dar a conocer otras irregularidades que conforman el estado de conmoción en que atraviesa institucionalmente la bella y tradicional villa veraniega.