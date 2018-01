La última película de Wolverine, Logan, está nominada al Oscar por mejor guión

La última película de Wolverine de Hugh Jackman puede estar a punto de hacer historia. Es que se convirtió en la primer película de superhéroe nominada a un premio Oscar en la categoría mejor guión adaptado.

Hoy se conoció la lista de nominados para la entrega de premios de la Academia de Hollywood, y la película basada en el "mutante de garras de adamantium" figura en una categoría "poco habitual" para el género, la de "Mejor Guión Adaptado".

Scott Frank, James Mangold y Michael Green escribieron el guión de Logan a partir de una historia escrita por Mangold. Wolverine fue creado por Roy Thomas, Len Wein y John Romita. Los otros nominados en la categoría son "Llámame por tu nombre", "The Disaster Artist", "Molly's Game" y "Mudbound". La CEO de 20th Century Fox, Stacey Snider, había expresado previamente su confianza en que Logan sería un candidato para una nominación al Premio de la Academia. "Absolutamente", dijo Snider. "La manera en que combina la narración clásica con la ciencia de los superhéroes es brillante".

Hubo algunas especulaciones de que Patrick Stewart podría recibir su primera nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto por Logan. Para la Academia no lo hizo.

"El hecho de que Patrick no haya recibido ese tipo de reconocimientos es asombroso para mí", dijo la productora de Logan, Hutch Parker, sobre la idea anteriormente.

"Le dio libertad a Patrick que no ha tenido, sin duda en este tipo de películas", dijo Mangold, que dirigió la película. "Patrick atacó esto con ferocidad. No tenía miedo de jugar con las debilidades de Charles Xavier, así como sus puntos fuertes. Él no estaba preocupado por la vanidad de eso ".

Logan también fue nominado para un premio del Writers Guild of America, así como varios otros premios dentro de la industria del cine y de la prensa cinematográfica, incluido el propio Golden Issue Award de ComicBook.com a la Mejor Película.