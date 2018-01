Denunció a un hombre de querer lucrar con un terreno

Una humilde familia denunció a un hombre de intentar lucrar con un terreno ubicado en el predio del Asentamiento del Aero Club del barrio Alto Comedero y luego de amenazarlos.

Marta Uño Choquevilca es madre de seis hijos, vive junto a su pareja Enzo Girón desde mayo del año pasado en un terreno que nadie habitaba en la conflictiva zona del Asentamiento del Aero Club.

"La necesidad me llevó a meterme en ese lote, donde no vivía nadie. Tiempo después se presentó un hombre quien me dijo que era el delegado del asentamiento y que si quería que él me ayude y me deje vivir tenía que pagarle una cantidad de dinero. Le traté de explicar que justamente por eso me metí en un terreno que no tiene dueño, era porque no tengo dinero. El hombre es 'Beto' Gramajo, quien se puso en contacto que otra persona que hasta el día de hoy me amenaza con sacarme", contó a nuestro medio Uño Choquevilca.

"El hombre que dice que es dueño de ese terreno, que todos sabemos que nadie lo es, trabaja en la Legislatura, tiene otra casa y quiere lucrar junto a Gramajo con ese terreno. Me pidieron 100 mil pesos y me dijeron que si no les pagaba me iban a hacer agarrar con unos changos", dijo preocupada la mujer.

Con esas amenazas, la mujer se dirigió al Centro de Atención a la Víctima dependiente del Ministerio Público de la Acusación, donde fue asesorada con una abogado para los pasos a seguir.

Fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro medio, informaron que no es la primera vez que Gramajo está involucrado en situaciones como estas.

En la época donde hubo violentas usurpaciones en nuestra provincia, el mismo hombre fue denunciado por lucrar con los lotes, en el mismo predio del Aero Club.

El hombre junto a otro familiar estuvo detenido e imputado por apropiarse de terrenos y luego venderlos. Las denuncias datan de al menos 15 expedientes en trámite en su contra.

"No tengo a donde ir y sinceramente quiero vivir en paz. Me informé muy bien y en el Aero Club no hay ningún delegado y no le tengo que entregar plata a nadie, eso me dijo un abogado que me atendió. Y el otro hombre que dice ser el dueño del terreno, si él realmente necesitaría viviría ahí. Sabemos que tiene otra casa y se metió a ese terreno solo para hacer plata", dijo la mujer.

Algunas de las exposiciones de esta situación, se tramitan en la seccional 46§ de Alto Comedero y otras en el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación.

