Suben el salario mínimo para trabajadores estatales

El Gobierno de la provincia emitió un decreto en el que anuncia la suba del salario mínimo neto para los agentes de la administración pública a $ 9.500 pesos a partir del mes de enero. Se garantiza que todos los trabajadores estatales cobren esa cifra en mano, aunque el complemento es no remunerativo y no bonificable.

El aumento del salario mínimo es el 7,22 por ciento, teniendo en cuenta que el salario mínimo se encontraba en 8.860 pesos.

A través del decreto 5992-HF/2018, que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda de la provincia, http://hacienda.jujuy. gob.ar, el Gobierno provincial dispuso que partir del 1 de enero del 2018, y como parte de la política salarial del presente ejercicio, que ningún agente de planta permanente, reemplazante y contratado bajo la modalidad de locación de servicios dependiente de la administración pública provincial centralizada comprendidos en el escalafón general Ley n º 3161, descentralizada, organismos autárquicos personal de los convenios colectivos de trabajo nº 36/75 y nº 55/89, de la unidad de control previsional, del Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y Judicial, no podrán percibir una remuneración neta inferior a $ 9.500. Para el cómputo de la remuneración neta deberán contemplarse los adicionales de cualquier naturaleza con independencia del origen de los recursos previstos para su otorgamiento, excluyendo el salario familiar. A esos fines se dispone un suplemento por agente, no remunerativo, no bonificable a favor de aquellos que no alcancen el mínimo de remuneración neta.

Al respecto, Susana Ustarez, referente gremial de La Multisectoral explicó que la medida forma parte de la aplicación de un acuerdo celebrado en el Consejo Nacional del Salario que garantiza la suba del salario mínimo en tramos. En el mes de septiembre del año pasado se fijó el salario mínimo en 8860 pesos y según lo previsto en enero de este año debía subir a 9.500 pesos, lo que significa un aumento del 7,22 por ciento. Consideró que si bien es un pequeño avance en la recomposición salarial, "es ínfimo", teniendo en cuenta que la canasta básica está por encima de los 20 mil pesos.

Uztarez estimó el 50 por ciento de los trabajadores municipales y un gran porcentaje de la administración publica será alcanzado por esta mejora, ya que todos los agentes que se encuentran en las categorías inferiores a la 15, cobran el salario mínimo.

Explicó que el aumento del mínimo neto, implica un aumento de bolsillo por un monto en negro. "Es como una ficción, y además cambia todo el esquema de asignaciones familiares, algo que vamos a plantear ante el Gobierno provincial", advirtió. Respecto a las reuniones por la recomposición salarial para este año, dijo que hoy a partir de las 9 habrá una reunión con el ministro de Trabajo en la que pedirán iniciar el diálogo.

Lo percibirán los agentes de planta permanente, reemplazantes y contratados de la Administración Publica, Poder Legislativo y Judicial.