Macri se reunió con empresarios rusos: "Venimos con la firme intención de convencerlos de invertir en Argentina"

"No creo que haya país en el mundo con mayor potencialidad de crecimiento", dijo el Presidente ante los líderes de las principales compañías rusas.

El presidente Mauricio Macri se reunió con empresarios rusos en Moscú en el inicio sus actividades en Rusia, donde llegó ayer en visita oficial, y los convocó a "estrechar vínculos y aumentar su presencia en nuestro país", que -remarcó- "emprendió un cambio político profundo hace dos años" y se fue "alejando de un régimen populista".



"Venimos con la firme intención de convencerlos de estrechar vínculos y aumentar la presencia de firmas tan importantes como la de ustedes en nuestros país y explicarles por qué creemos que este es el mejor momento", remarcó el jefe de Estado al reunirse con representantes de firmas interesadas en realizar inversiones en la Argentina.



En el encuentro desarrollado en el Hotel Ritz Carlton y que marcó la antesala de la reunión bilateral que sostendrá por la tarde con su par Vladimir Putin en el Palacio Kremlin, Macri señaló la importancia de que "nos acompañen en el desarrollo de nuestros recursos naturales, aprovechando también los valiosos recursos humanos que tenemos".



En ese sentido, el mandatario les dijo a los hombres de negocios rusos: "Ustedes saben que la Argentina emprendió un cambio político profundo hace dos años. Nos fuimos alejando de un régimen populista que nos habría llevado al borde de otra crisis económica muy importante y ahora podemos decir que hemos ordenado la economía".

"Quiero reiterarles que son todos muy bienvenidos a nuestro país. No creo que haya país en el mundo con mayor potencialidad de crecimiento que Argentina", aseveró luego para agregar que "aspiramos a crecer 20 años en forma ininterrumpida, que es la forma definitiva de reducir la pobreza y el primer objetivo de mi gobierno".



Asimismo, Macri dijo que con las medidas adoptadas, el costo de vida "está en una espiral descendente" y que el objetivo en esa materia es alcanzar a fin de 2019 un "régimen mensual que nos lleve a una inflación anual de un dígito".



El Presidente subrayó que, al mismo tiempo, la Argentina realizó cambios en su política internacional que le están permitiendo "tener una inserción inteligente en el mundo".



En su discurso, de acuerdo a lo informado por Presidencia en un comunicado, también mencionó la energía como una de las principales áreas estratégicas para desarrollar y, en ese aspecto, señaló el amplio abanico en esa materia que ofrecen los recursos naturales de la Argentina, como Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo y las posibilidades de explotación de fuentes offshore.



En cuanto a energías renovables, destacó que el Gobierno adjudicó 147 proyectos por algo más de 5 mil megawatts "y esperamos que sea solo el comienzo".



"Tenemos la segunda reserva mundial de vientos en la Patagonia y una de las más importantes del mundo de energía solar en el Norte", remarcó.



Además, Macri les señaló a los empresarios que el Gobierno ha invertido "miles de millones de dólares en logística, en autopista, trenes, aeropuertos y puentes".



En este sentido, sostuvo que "nuestro país es muy grande y tiene un atraso en infraestructura muy grande".



También mencionó la importancia de invertir en turismo y la necesidad de que se aprovechen los 750mil kilómetros cuadrados que existen para la actividad minera para que el sector pueda multiplicar por 20 el nivel de exportaciones.



"Además tenemos el mineral más demandado en este momento que es el litio, varios proyectos en marcha y esperamos ser uno de los principales proveedores de ese mineral en unos cuatro o cinco años", expresó.



Respecto de la agroindustria, remarcó que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas con el propósito de duplicar ese volumen en el próximo quinquenio.



"Hay enorme capacidad de trabajo conjunto y podemos aportar tecnología y desarrollo en Rusia para mejorar las técnicas de producción acá. Creemos que esos sectores tienen enorme potencialidad y nos gustaría que nos acompañasen", puntualizó.



De acuerdo al parte oficial, Macri les explicó a los empresarios el alcance de los cambios que ha experimentado la Argentina a partir de diciembre de 2015 y las amplias posibilidades de inversión a través del sistema de Participación Pública Privada (PPP) como también la alternativa de formar joint ventures con firmas locales.



El mandatario estuvo acompañado por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Misiones, Hugo Passlacqua.



También participaron de la reunión desarrollada durante la mañana rusa el canciller Jorge Faurie, los ministros de Minería y Energía, Juan José Aranguren, y de Agroindustria, Luis Etchevehere; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el embajador en Rusia, Ricardo Lagorio, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.



Al hacer referencia al acompañamiento de Bordet y Passalacqua, Macri puso de relieve que a pesar de ser de signo político diferente al del gobierno nacional, en esta "nueva etapa de la Argentina trabajamos codo a codo en el desarrollo de nuestro país".



Señaló en ese sentido que "las reformas que hicimos fueron posibles con apoyo de la oposición porque tenemos minoría en ambas Cámaras del Congreso", lo que demuestra el nivel de madurez y entendimiento de los argentinos, de la importancia de ser predecibles, confiables y de apostar a reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo".



A la reunión con el Presidente asistieron representantes de las empresas Biocad (Biotecnología), Gazprom (Energía), Gazprombank (Banco), Incotex (iluminación), Phosagro (Agroquímica), Rosatom (Energía Nuclear), Sinara (Inversiones), Uralkali (fertilizantes) y Vnesheconombank (Banco Desarrollo).



También estuvieron representantes de Lukoil (petrolera), Mail.Ru (Internet), Russian Railways (ferroviario), Vtb Bank Group (Banco), Yandex (Internet), Russian Copper Co. (cobre), Transmashholding (ferroviario) y Softline (Tecnología de la Información).