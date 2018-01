Gimnasia cierra etapa exigente de los trabajos

Gimnasia y Esgrima cierra la concentración y comienza a buscar la puesta a punto a diez días del partido ante Almagro. "Estos partidos nos sirven como para llegar de la mejor manera posible", expresó Martín Astudillo, DT del "lobo".

"Sabemos que es una etapa definitoria en el cual se van a jugar muchas cosas y tenemos que estar al ciento por ciento en el primer partido que es ante Almagro", manifestó el entrenador de Gimnasia.

Después de los tres amistosos, Astudillo analizó: "Vamos teniendo volumen de pelota, posesión, tuvimos varias situaciones de gol, la movilidad se va obteniendo y eso es lo que vamos pretendiendo que se vayan soltando y llegar, como siempre digo, en óptimas condiciones para el primer amistoso".

El entrenador "albiceleste" destacó que lo ideal sería un amistoso más "vamos a ver si conseguimos uno antes de empezar la competencia, sino tendríamos que hacer fútbol entre nosotros, aunque sería lindo poder tener un amistoso mas y seguir dando ese volumen que venimos teniendo de pelota, de transiciones rápidas así que sería bueno y si no lo conseguimos tendremos que seguir trabajando entre nosotros", puntualizó.

El entrenador aún no definió el equipo para visitar a Almagro, "por ahora estamos sacando las conclusiones, sabemos que terminamos bien el año pasado, pero tenemos que seguir de la misma manera, pero estamos buscando las mejores opciones y esta pretemporada nos sirvió mucho porque están todos en un gran nivel y eso es lo que pretendemos", opinó.

El técnico de Gimnasia hizo referencia a los lesionados "la verdad que no queremos tener jugadores lesionados, que estén todos a disposición pero las cosas son así, en las pretemporadas pasa eso y debemos afrontarlo, aunque hay que tratar que en el campeonato sí los tengamos a todos y tener más opciones para cualquier suplencia o cualquiera que le toque jugar desde el principio".

El "Pulpo" Astudillo no quiere descartar la llegada del segundo refuerzo, aunque reconoció: "esta difícil, creo que menos del cincuenta por ciento, pero vamos a esperar hasta el último y si viene bien y si no sabemos que tenemos un plantel numeroso en el cual la calidad no solo humana sino técnica es muy buena tenemos un plantel bastante rico", sostuvo. El entrenador del "lobo" jujeño destacó el trabajo de pretemporada de Mauricio Asenjo: "bien, agarrando ritmo de partido, si bien no venía jugando hizo una buena pretemporada, no solo él sino todos, pero nosotros pretendemos que se sienta confiado y que vaya agarrando ritmo de partido que es lo que necesitamos", puntualizó. Por otro lado el técnico nacido en Mendoza sabe que el inicio de la temporada no fue el esperado "lo hablamos, lo expusimos y ellos también se dieron cuenta que tuvimos un inicio de campeonato no muy bueno y terminamos de una buena forma", puntualizó y agregó "lo que pretendemos ahora es iniciar este campeonato donde se deciden muchas cosas al ciento por ciento como terminamos, algunas veces se hace difícil por el parate, la pretemporada y otras situaciones te generan la incertidumbre de cómo podés empezar pero pretendemos comenzar al cien por cien", finalizó Astudillo.

El "lobo" trabajará en doble turno y dejará la concentración para continuar con las prácticas normales.