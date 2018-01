Neymar descontento en el PSG

Neymar está “arrepentido” de haber cambiado el Barcelona por el PSG en el verano de 2017, de acuerdo a una información del diario francés L’Equipe que publicó este miércoles el desencanto del delantero brasileño con la Liga francesa. Una fuente cercana a la familia del futbolista no confirmó dicha noticia, pero sí admitió a ESPN que Ney está “decepcionado y sorprendido” con los sistemas que imperan en el campeonato galo.

De acuerdo a lo publicado por L’Equipe, Neymar no encajó con la hinchada del Parque de los Príncipes en el partido frente al Dijon, cuando no cedió un penal a Cavani, para que el uruguayo pudiera convertirse en el máximo goleador histórico del club. El brasileño, sin llegar a disculparse en el vestuario, aseguró a sus compañeros que desconocía ese hecho, lo que siendo aceptado por Cavani no motivó que el desencanto de Ney desapareciera.

Al contrario, le habría hecho reafirmarse en su disgusto y que el diario galo advierte comenzó a ser público en su viaje a Brasil, en diciembre, cuando confesó a dirigentes del Santos, su club antes de fichar por el Barcelona, que empezaba a arrepentirse de haberse marchado al PSG.

Según informó el portal de ESPN, Neymar, en una conversación informal, trasladó que encuentra el torneo francés demasiado físico, duro y defensivo, quejándose de la permisividad de los árbitros con los defensas y el poco apoyo que encuentran jugadores de sus características.

Los dirigentes del PSG, sin embargo, conocen el descontento de Neymar y mantienen contacto permanente con él, habiendo llegado a reunirse de manera informal el presidente Nasser al-Khelaïfi con el jugador tras el partido frente al Dijon para, tras conocer su profundo enfado, tratar de suavizar el ambiente.

El club galo no tiene en el padre del crack a un aliado precisamente. En cuanto conoció sus intenciones de dejar el Barça por la mareante oferta económica y atractivo desafío deportivo que representaba el PSG, Neymar padre le aconsejó permanecer en Barcelona y seguir disfrutando tanto de la ciudad como del club azulgrana, donde podía continuar con su crecimiento a todos los niveles. Ney, sin embargo, se mantuvo impasible y forzó su salida, contra la opinión de su familia… Que al cabo de los meses le ha recordado el error que cometió por su obstinación.

Es "instransferible"

Al-Khelaïfi intenta mejorar en la medida de lo posible las condiciones personales de Neymar… Pero de forma paralela ya se ha encargado de hacerle saber, a través de terceras personas, que su permanencia en el PSG más allá de fin de temporada está fuera de toda discusión. “Para el club es intransferible. No le van a facilitar una salida por muy grande que fuera la oferta” explicó una fuente periodística francesa, apoyando la información de L’Equipe.

El medio galo sostiene que Al-Khelaïfi no va a atender ninguna propuesta de ningún club, por más que el nombre del Real Madrid se haya puesto sobre la mesa de manera insistente. “Venderle, por muy alto que fuera el valor, daría a entender una debilidad que el PSG no puede mostrar” concretó esta misma persona para argumentar la posición de fuerza que, llegado el caso, mantendría el líder de la Liga gala, informó el mismo sitio deportivo.

En este aspecto se recuerda el caso de Verratti, a quien quiso contratar el Barcelona en el verano de 2017 (antes de estallar el caso Neymar) y cuya permanencia en el PSG después de mostrar su deseo de cambiar de aires se solventó en un abrir y cerrar de ojos. En aquel momento llegó a insinuarse que el club francés respondió a la amenaza del mediocampista italiano haciéndole saber su disposición a mantenerlo en la plantilla hasta el final de su contrato.

La inquietud con Ney, añade L’Equipe, existe igualmente en la patronal de la Liga francesa, que debe negociar próximamente los futuros derechos de televisión del campeonato (el periodo 2020-2024) y confía en que el efecto Neymar, cuya presencia en el torneo ha provocado un aumento cercano al 40 por ciento en las audiencias, ayude a un aumento considerable en el pago televisivo.

Un informe, en este sentido, dio a conocer que en la primera vuelta de la Liga las audiencias de Canal + se han disparado, además de que la asistencia a los estadios aumentó por encima de un 8 por ciento respecto a la pasada temporada gracias a la presencia del delantero brasileño.