El peor "photoshop" familiar se hizo viral

Una familia compartió unas fotos en su perfil de Facebook para divertirse con sus amigos y el asunto se le fue de las manos al punto de que debieron eliminarlas. Se trata de Dave y Pam Zering, un matrimonio que pagó a una fotógrafa profesional para que tomara instantáneas de ellos junto a sus hijos y la abuela. La intención era tener un bonito recuerdo de un paseo por el parque, pero al ver los “retoques” en Photoshop que hizo la autora de las imágenes, la familia no pudo parar de reír.

Los rostros de los integrantes del grupo familiar, inmediatamente hicieron recordar a la restauración de la pintura "Ecce Homo", que se viralizó en el 2012.

Publicaron las fotos acompañadas de un mensaje en el que aclaraban que no se trataba de una broma y que habían pagado a la fotógrafa.

“Esto no es una broma pagamos a una fotógrafa, que aseguraba ser pofesional, 200-250 dólares por una sesión de fotos familiar. Por favor, miren las fotos que nos envió… Nos dijo que las sombras quedaban mal en un lindo y soleado día, y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Comparte si quieres. Hacía años que no me reía tanto. Esto no es una broma”.

En una semana las imágenes se convirtieron en un fenómeno de Internet. Fueron compartidas más de 400 mil veces y hasta algunos medios se pusieron en contacto con los Zering para entrevistarlos.

En definitiva, el matrimonio tomó la decisión de elminarlas ayer, pues miles de usuarios habían hecho una interpretación malintencionada de las mismas. La madre de los niños, Pam, colgó un video para explicar lo sucedido y manifestar que no tuvieron la intención de ofender a nadie.

“Solo quisimos resaltar algo realmente gracioso y creo que está bien reírse cuando sucede algo cómico. Quisimos compartir nuestra hilarante experiencia y obviamente se convirtió en algo mucho más grande que salió de nuestro grupo privado”.

Pan Zerin dijo que recibieron “mensajes horribles” y que no hablarían más sobre el tema.

Esto es otro ejemplo de cómo un simple post familiar en Facebook puede convertirse en un gran problema para los autores y que los usuarios de las redes sociales aún no tienen conciencia del posible alcance de sus publicaciones sino son reguladas las normas de privacidad.