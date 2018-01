"No está definido el tiempo y ni el financiamiento del tren andino"

El ministro de la Unidad Plan Belgrano de Nación confirmó que el obrador de Yuto no se canceló, sino que sufrió una “reprogramación”. El funcionario destacó que la próxima semana se estudia una visita presidencial a Jujuy a realizarse en Volcán. Entre las obras a ejecutarse en el NOA resaltó que habrá anuncios de turismo y el proyecto del Tren andino solar está aún en estudio en tiempo y financiamiento.

-En estos dos años de gestión, ¿cuáles han sido los avances del Plan Belgrano que ha tenido para la región, especialmente para Jujuy? -Se ha trabajado en todo el territorio y Jujuy ha recibido un acompañamiento muy especial dadas las características y la problemática que venía desarrollando la provincia, y además porque tenemos un trabajo en conjunto dentro de un mismo equipo con el gobernador Gerardo Morales que valoramos el esfuerzo para colocar a Jujuy en otro lugar. El plan Belgrano es una decisión del Presidente de la Nación que está para resolver problemas concretos de los norteños, disminuir las asimetrías que tenemos y junto a los ministerios nacionales implementar planes y programas. Siempre en todas las provincias hay una matriz de trabajo que tiene que ver con intervención en mejora de la competitividad y la conectividad del territorio, por eso se interviene rutas y autopistas. Mejora de la calidad de vida de la gente por eso el trabajo en hábitat y en el tema de agua potable y cloacas, todas aquellas cuestiones que hacen al mejoramiento de la competitividad productiva. En ese sentido hay esfuerzos hechos en energía, Jujuy hoy lidera a nivel latinoamericano un programa que es el Parque Fotovoltaico que se realiza en Cauchari, un esfuerzo conjunto de Nación y provincia que permitirá energía limpia y con una inversión de 390 millones de dólares que a su vez va a contribuir a mejorar el balance energético a nivel nacional. No es solo para Jujuy, sino para todo el país.

-En términos de obras concretas, ¿se podría detallar? - Destaco la intervención en rutas y autopistas, particularmente la nacional N§ 9. Desde 2016 se finalizó la autopista en el tramo Jujuy-Yala, se inauguró un nuevo puente en río Los Alisos, se han inaugurado tres puentes sobre el río Yacoraite en ruta 9 entre Tilcara y Humahuaca. Se invirtió en estas intervenciones de puentes 47 millones en uno y 143 millones en el otro. Se empezó la construcción del puente sobre el río Grande que son 320 millones de pesos que están en ejecución. Estamos trabajando para hacer realidad el Corredor NOA, proyecto que tiene pensado no sólo una solución de ruta segura o autopista según el tramo, sino una conectividad para mejorar los términos competitivos de Jujuy porque va a conectar Jujuy y todo el NOA con los puertos de Rosario y Buenos Aires.

-En Jujuy hay una situación compleja por una suspensión de obra en el obrador de Yuto dependiente del Plan Belgrano, donde la obra sería por tres años, y se anunciaron 70 despidos. La empresa habría retirado maquinarias y eso puso en alerta a la comunidad ¿Qué información tiene al respecto? -En realidad la tercera etapa que toca Jujuy, Salta y Santiago del Estero sufrió una reprogramación, en cuanto a intervención de obra. Por allí hubo una confusión que esa tercera etapa no se iba a ejecutar, y la desmiento totalmente. El gobierno nacional asumió un compromiso y es la competitividad y conectividad del desarrollo de las tres etapas del Plan Belgrano Cargas. En la tercera etapa está incluida Jujuy y esa obra particularmente sufrió una reprogramación. Entendemos que produce una demora en términos temporales, tal vez la falta de información genera alguna zozobra adicional, pero en realidad esa obra se va a realizar sin lugar a duda.

- Esto llevaría tranquilidad a los trabajadores, ya que el panorama en la provincia en el sector productivo es que hay muchos despidos y esa situación genera mayor incertidumbre... -Seguro, pero con total seguridad esa intervención no está suspendida ni anulada, sólo sufrió una reprogramación, y se está trabajando para realizarla lo más rápido posible. Así es que hay que llevar tranquilidad, se redefine el tipo de trabajo que se va a realizar para hacer más eficiente la intervención en las vías. Había sectores que no necesitaban una reparación total y entonces por una cuestión de planificación propia del trabajo se ha decidido invertir de la mejor manera, de tal modo que ese tramo quede recuperado.

-Respecto a la intervención en rutas, el pueblo de Volcán sufrió un alud hace un año donde la gente perdió sus viviendas y la ruta 9 sufrió un gran deterioro ¿El plan Belgrano puede invertir en obras ante esta situación? -En esa localidad precisamente se va a tener la visita la semana que viene. Se está trabajando con la agenda del Presidente de la Nación para estar allí y poder tomar contacto directo y las decisiones en el lugar que hagan falta. Esperaremos ese momento, entiendo la urgencia y el requerimiento periodístico, pero hay que ser paciente en este sentido. -En la provincia se anunció un tren turístico solar andino, el primero en Latinoamérica. ¿Cómo serían las etapas y qué inversión requeriría? -Estas cuestiones se plantean en calidad de proyectos, y se están desarrollando en ese terreno, por allí tenemos la prudencia del caso para no instalar temas, y que después haya un requerimiento de tiempo y uno no esté a la altura de la circunstancia. Entonces aquello que todavía está con análisis de proyectos, preferimos dejarlo encasillado con esa visión, y cuando tengamos definido completamente el tema y sobre todo su financiamiento recién hacer el anuncio respectivo. Entendemos que el tema turístico para Jujuy es vital, incluso en febrero o marzo se podrá concretar un acuerdo Turístico para el NOA y seguro estos proyectos entrarán dentro de la mirada de desarrollo general. Pero no tengo un anuncio especial. Sí tenemos conocimiento y hacemos seguimiento del proyecto, nos parece una intervención interesante, ahora hay aspectos operativos que no están como es el tiempo y el financiamiento.

-La recuperación del tren para el norte generó muchas expectativas en la población, se anunció un primer tramo Volcán- Humahuaca, pero no hay obra específica en la zona. Además en diferentes sectores de esa traza hoy hay barrios, instituciones ¿Cómo sería hoy la traza? -Esas son las cuestiones de planificación que está llevando adelante Trenes Argentinos, son aspectos que se analizan y estudian y en función de la disponibilidad del presupuesto se avanza. Por supuesto entendemos la demanda existe porque han sido décadas donde no se ha intervenido y diría que se ha abandonado la situación. Sabemos que estamos interviniendo en el NOA 1600 kilómetros de vía, y requiere una inversión más que importante y siempre nos quedamos cortos.

-El plan Belgrano anunció la inversión de 16 millones dólares para 10 años. ¿Esa suma hoy es insuficiente? -Hacemos un seguimiento presupuestario general para Jujuy y todo el norte, donde siempre planteamos la visión del presidente de acercar un plus diferencial para el territorio que permite cortar la brecha con las provincias centrales, y ese seguimiento lo estamos haciendo permanentemente. Ahora estamos terminando un trabajo de lo aprobado el año pasado por el Congreso de la Nación, donde no solamente miramos el presupuesto, sino después monitoreamos la aplicación de ese recurso, el desarrollo de la obra, y si surgen inconvenientes. En términos de intervención a nivel ferrovial, la verdad que 1600 km de vías con una inversión de 2600 millones de dólares es mucho recurso y es una demostración palpable de la prioridad que tiene Nación con el territorio. -En estos dos años, ¿cuántos trabajadores se incorporaron al plan Belgrano? -Se va incorporando a medida que se interviene en cada sección; no digo la totalidad porque depende de los tiempos y etapas de obra, pero para marzo vamos a tener todas las obras en plena ejecución y eso genera mejor captación de trabajo. Una de las indicaciones del Presidente es hacer un monitoreo de las políticas nacionales. Presentaremos cuál es el nivel de impacto que han tenido las medidas que se conocieron el año pasado en términos de reforma fiscal, reforma tributaria y su impacto para con respecto al emp