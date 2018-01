Peones de taxis piden abrir nuevos circuitos

Integrantes del Sindicato de Peones de Taxi solicitaron a las autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que se haga extensivo el sistema de taxis compartidos a todos los barrios de la Capital y a la vez se otorguen nuevas licencias de taxis compartidos y sean asignadas a los choferes auxiliares con más antiguedad dentro del sistema.

Cinco mil familias del Transporte Legal Alternativo de la provincia han podido acceder al proyecto de la ley N§ 6059.

En este sentido, referentes del sindicato indicaron que en Capital circulan sólo cuatro líneas de transporte compartidos: San Pedrito, Chijra, Moreno y Coronel Arias.

En ese marco, tienen como primera alternativa darle mayor cobertura al barrio Alto Comedero, por ejemplo en la zona de 30 hectáreas para que el recorrido del servicio llegue hasta la zona céntrica.

Además integrar nuevas licencias en el barrio Los Perales, expandir la circulación del servicio de Chijra hasta Campo Verde, líneas en Barrio Norte, Cuyaya, Ciudad de Nieva y agregar más refuerzos de coches en la zona de San Pedrito y Chijra.

Desde el sindicato señalaron que no se ven favorecidos con la ley 6059 que legaliza la circulación de taxis entre distintas localidades de la provincia (interjurisdiccionales), ya que no toma en cuenta a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En este sentido el titular del sindicato, Marcel Vilca expresó que "el Gobierno le va a dar licencias a las personas que en muchos casos han ejercido violencia, cortes de ruta e incluso amenazas"; acotó que desde el sindicato los choferes vienen cumpliendo con todos los controles y se han manejado en el marco de la ley.

Por su parte el secretario general, Bernabé Churquina manifestó que hay ausencia de unidades en diferentes barrios, destacando así que las cuatros líneas de compartidos que se encuentran en Capital cubren populosos barrios y además los vecinos de esos sectores cuentan con el servicio de taxi amarillo y colectivo.

Por ello creen que es necesario que los demás barrios cuenten con los servicios de compartidos para satisfacer sus necesidades diarias.

En otra línea Churquina comentó que recientemente recibió amenazas tras hacer una presentación de una nota oponiéndose a la ley interjurisdiccional, hecho por el que realizó una denuncia de amenaza en la Fiscalía N 5.

"Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta, veo que la Justicia no es independiente" declaró.

Asimismo agregó que las autoridades no han escuchado a todas las partes del transporte legal ni a los diputados de la oposición y auguran que este proyecto afectará a muchas personas dentro de dos años.

Sistema de taxis compartidos

Los referentes del sindicato de Peones de Taxi señalaron que en consecuencia de la creación del sistema compartido provincial, se planificará un sistema de compartido municipal y a la vez tienen previsto trabajar con los centros vecinales de los barrios sobre la demanda en cada sector.

Por otro lado expresaron que sus asesores legales se encuentran trabajando en un análisis desde el punto de vista legal sobre la ley de interjurisdiccionales.

REFERENTES / BERNABÉ CHURQUINA Y MARCEL VILCA EXPUSIERON LA NECESIDAD DE ABRIR NUEVOS CIRCUITOS.

Ley 6059 de interjurisdiccionales

La Ley Nº 6059 de “Superación progresiva del estado de emergencia del transporte y regularización del transporte compartido de personas por automotores”, que legaliza la circulación de taxis entre distintas localidades de la provincia fue aprobada a fines del 2017.

Actualmente el proyecto no se estableció en el marco regulatorio para el funcionamiento de estos vehículos y se prevé que a fines de abril la norma entre en vigencia.

Entre los puntos destacados de la ley está la entrega de obleas individuales a cada chofer de taxi interjurisdiccional.

La idea es que se entregue 1 cada 500 habitantes pero tomando como referencia los lugares de origen de cada trabajador, y no se toma en cuenta la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En cuanto al servicio para los usuarios de este sistema, se contemplará a dos corredores: un nivel uno a una red troncal que son las rutas con asfalto y un nivel dos para caminos alternativos sobre ripio.

Otros de los puntos señala que la habilitación del vehículo y el permiso para prestar el servicio, tendrán vigencia anual y podrán ser renovados por idéntico plazo.

Respecto al régimen tarifario, tendrá un valor del 50 por ciento más al boleto común del servicio público de transporte regular de pasajeros de línea en colectivos.

Las personas transportadas,deberán recibir el ticket o comprobante de pago de su pasaje individual por pasajero.

Además los permisionarios deberán cumplir con los recorridos establecidos que serán definidas por los Municipios y Comisiones Municipales.