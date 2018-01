Reclaman mayor seguridad

Vecinos denuncian que roban a los autos y a las personas que salen hacer gimnasia y no hay alumbrado público.

En esta ciudad hay barrios distantes que desde hace tiempo solicitan más seguridad; no hace mucho, por iniciativa de vecinos del barrio Nueva ciudad en la 6§ etapa, construyeron ellos mismos su propia comisaría policial, y ahora dicen estar más protegidos porque en este tiempo de verano y en vacaciones los niños pueden jugar tranquilamente en la vía pública y se sienten seguros.

Ahora los vecinos del barrio Evita no están pasando bien este tiempo veraniego. Así lo hizo saber su presidenta barrial, Filomena Ortega quien dijo: "aquí por la ruta del frente, hay chicas que vienen a correr y resulta que malvivientes les roban sus pertenencias, incluso si hay un auto que se detiene ya están los ladrones asaltando el vehículo, es lamentable lo que ha sucedido con mi barrio y triste porque esto no era así antes. No somos dueños de caminar tranquilamente ahora", dijo.

Ortega también dijo que "la ruta que cruza el barrio carece de alumbrado público, incluso anunciaron que allí funcionaría un control fitosanitario pero hasta el momento no lo instalan, solo hicieron limpieza. Lo de la luz hace tiempo que anunciaron, pero todo es una terrible oscuridad en la ruta hasta finca Vedia". "Somos los marginados parece porque nadie se acuerda de nosotros" acotó Ortega.

No obstante a la inseguridad que denuncia la vecina, en ese lugar se erradicó un basurero a cielo abierto que existía a orillas de este acceso alternativo de Perico.

Por último la presidente barrial dijo que "hay que aplicar la ley, y multar para los que arrojen basura en este sector y más efectivos policiales que nos cuiden por que la delincuencia reina en esta parte de la ciudad de Perico".