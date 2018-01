San Isidro: incertidumbre de los cañeros jujeños

Ante el cierre de una boca de molienda, los en el sector no saben como afrontarán la próxima zafra.Producen 350 mil toneladas de caña que deberán ser trasladadas hacia otros ingenios si el conflicto no se resuelve.

El anuncio del cierre de un ingenio azucarero es algo que cala en la sensibilidad de los pueblos norteños. Es por eso que la confirmación del proceso de cierre definitivo del ingenio San Isidro, ubicado en el pueblo de Campo Santo de la vecina provincia de Salta, despertó una honda preocupación en los jujeños, que además de saber que muchos productores de los departamentos San Pedro y El Carmen se verán afectados, ven en ello la sombra de las desventuras por las que atravesó en los últimos años el Ingenio La Esperanza.

Alrededor de 45 productores jujeños, reunidos en la Unión de Cañeros Independientes, que entregan en cada zafra 350 mil toneladas de caña de azúcar para la molienda del Ingenio Isidro, ven con incertidumbre la próxima zafra ante al anuncio de cierre del ingenio salteño. Saben que si esta boca de molienda se cierra será casi imposible procesar el ciento por ciento de la producción, teniendo en cuenta los altos costos de traslado que significaría llevar las cañas de azúcar a otros ingenios como Ledesma o La Esperanza, siempre y cuando este último logre estar en condiciones de funcionar de manera óptima en la próxima zafra. Además de los costos que implicaría buscar otra boca de molienda, las condiciones en la que actualmente se encuentra la ruta Nacional 34 harían imposible el traslado, dada la peligrosidad que implica el tránsito de camiones pesados por una ruta angosta con un gran flujo de vehículos. El anhelo, en este sentido, sería que la obra de construcción de una autopista que una Güemes con San Pedro y Libertador se concrete en el proximamente.

Sin embargo en estos momentos, la situación es angustiante. El cultivo de la caña ya está en marcha y las inversiones más importantes que implican el cultivo, riego y abono, ya están hechas.

JosÚ María Jure, titular de la Unión de Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, en dialogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que la decisión de cese de operaciones del ingenio San Isidro "preocupa mucho". "Es un problema grande para el sector, ya que los cañeros independientes proveen el 80 por ciento de la materia prima para la molienda del ingenio San Isidro. Son alrededor de 45 productores jujeños que entregan 350 mil toneladas de caña y unos 35 productores de Salta que entregan 150 mil toneladas más.

"La verdad que una boca menos de molienda es un problema muy grave porque no hay otra manera de procesar la caña si no es en un ingenio, y la caña que va a un ingenio tiene limitantes para moverse hacia otra boca de procesamiento. Las distancias y las condiciones de la ruta 34 dificultan el traslado de la caña hacia otros ingenios, como Ledesma o La Esperanza que además no cuentan con la capacidad para moler toda la producción", explicó.

Se triplicaría la cantidad de despidos

Sobre el impacto que tendría el cierre de un ingenio en los productores jujeños, indicó que "la ecuación de ganancias para el productor sería terrible si no podemos moler en San Isidro", y aseguró que ante este panorama "peligra el empleo de muchos jujeños".

"El problema que hoy están teniendo las 730 familias del ingenio, se multiplicaría por tres o cuatro si tenemos en cuenta el personal dependiente de los productores independientes. Es un problema muy grande para Salta y Jujuy".

Reunión con el Gobierno jujeño Desde la Secretaria de Desarrollo Productivo, su titular Patricia Ríos, indicó que en los próximos días recibirán a los productores jujeños para conocer su situación y que esperan que haya alguna solución al conflicto. En tanto el ministro de la Producción, Abud Robles, dijo que en caso de cerrarse el Ingenio San Isidro, y de lograr la venta del Ingenio La Esperanza, los productores jujeños podrían moler la caña allí, como lo hacían en años anteriores.

Costos y distancias

JOSE MARIA JURE

José María Jure se refirió a las alternativas que podrían tomar si el ingenio salteño cierra definitivamente. Aseguró que todas son inconvenientes para los productores y ponen en riesgo a los cañeros “que ya venimos golpeados desde hace varios años”.

“Si se cierra el ingenio es muy complicado porque no hay manera de que se muela esa caña de azúcar en su totalidad. Seguramente una parte se destinará a otras bocas de molienda que podrían ser La Esperanza o Ledesma, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren los cultivos”. Explicó que la caña que esta muy cerca del ingenio San Isidro “será muy difícil que se la traslade a otro ingenio”. Además “el volumen de producción 500 mil toneladas, es un cantidad muy grande para mover”.

“Esperemos que La Esperanza se reacondicione y muela todo lo que tiene que moler. Esa sería una gran solución, pero para una parte de la producción, no toda. Los costos de movilizar la producción hacen que sea imposible obtener ganancias”, aseveró.

Sobre el estado de la producción, indicó que se hicieron inversiones importantes en el cultivo. “Ya regó la caña, se la cultivó y en muchos casos se renovó el 20 por ciento de la producción. La verdad que el productor que muele en San Isidro está en un situación muy grave, ya invirtió mucho y solo queda que la caña siga creciendo. Si no se procesa esa caña va ser una situación caótica”.

Sobre los productores, dijo que muchos de ellos están llamando a la entidad para conocer detalles de la situación, aunque la información con la que cuentan es muy poca, dado que no hubo una reunión con la administración de la empresa. No descartó la posibilidad de que la próxima semana haya una instancia de diálogo en la requerirán mayor información.

Sobre las gestiones que lleva adelante el Gobierno salteño, indicó: “Esperemos que se encuentre una solución, sabemos que gobernador estaría gestionado algún acuerdo”.

Consultado sobre la situación de crisis económica que aduce el ingenio salteño, Jure dijo que es de publico conocimiento que la situación por la que atraviesan los ingenios y los productores azucareros no es buena hace muchos años y en los últimos dos años había comenzado a mejorar con la incorporación de un mayor porcentaje de bioetanol a la naftas, pero que de ninguna manera esperaban el anuncio del cierre definitivo de la planta fabril que es una de las mas antiguas de país y la única productora de azúcar orgánica. Dijo que los productores jujeños tenían “buenas expectativas” para la próxima zafra teniendo en cuenta que había la posibilidad de moler para azúcar organiza que podría tener mejores precios que la azúcar común tipo A.

El Ingenio San Isidro era hasta estos días la fábrica azucarera más antigua del país y la más importante productora

Tiene una capacidad para procesar entre 3700 toneladas de caña por día. Y una destilería de alcohol de 60.000 litros por día.

Las tropas del general Manuel Belgrano caminaron por las tierras del ingenio, donde prepararon la recuperación de la ciudad de Salta.

Durante la estadía de las huestes de Belgrano, puso a disposición los cañaverales para alimentar a sus caballos.



Procedimiento de Crisis en San Isidro

El fin de semana pasado, con un cartel en la puerta de entrada, la compañía comunicó a todos sus empleados que presentó ante el ministerio de Trabajo su Procedimiento Preventivo de Crisis (CPP), orientado a permitir las acciones que resulten necesarias para “cesar las operaciones de la empresa”.

Voceros del Sindicato de Trabajadores del Azúcar dijeron que pedirán al Gobierno nacional y provincial que intervengan para frenar el cierre dado que, entienden, se trata de una maniobra de la empresa para reducir el personal y presionar de cara a las próximas paritarias.

El ingenio San Isidro era el más antiguo del país, la fábrica azucarera más antigua de la Argentina y la más importante productora de azúcar orgánica. Está ubicado en la ciudad Campo Santo, a 59 Km de la ciudad de Salta y fue fundado en 1760 por el coronel Juan Adrián Fernández Cornejo, quien instaló su trapiche en la “Hacienda de la Viña de Sianca”, introduciendo la caña de azúcar desde Perú.

Cuenta con 11,000 hectáreas, de las que 3,500 hectáreas eran destinadas al cultivo de caña de azúcar. La fábrica de azúcar tiene una capacidad instalada para procesar entre 3400 a 3700 toneladas de caña por día, con una producción diaria de 340 a 370 toneladas.

Gremios creen que el cierre “es una maniobra”

GREMIOS EN ALERTA / 730 OBREROS YA FUERON DESPEDIDOS EN SALTA

Dirigentes gremiales del sector azucarero jujeño expresaron su repudio al cierre del ingenio y consideraron que “es una estrategia de amedrentamiento hacia los trabajadores”, con el objetivo de retroceder en los logros salariales obtenidos.

Los gremios azucareros de la provincia de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (Soea) y Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) expresaron su preocupación y coincidieron en calificar la situación como una maniobra de “amedrentamiento hacia los trabajadores” con el propósito de eliminar las mejoras salariales conseguidas.

Rafael Vargas, de Soeail, indicó que la preocupación que genera el cierre del ingenio salteño es “enorme”, porque entendemos que es una estrategia para “amedrentar la posibilidad de tener una paritaria con los porcentajes de aumento que se están manejando a nivel nacional”.

En mismo sentido, Sergio Juárez, de Soea, dijo que el cierre del ingenio salteño es la continuidad de algo que viene sucediendo en los ingenios de Jujuy. “Es algo que nos viene pasando, pasó en Ledesma, donde hay 30 despedidos, pasó con nosotros en La Esperanza y ahora en San Isidro hay supuesta crisis empresarial. Sabemos que eso no es así. Es el único ingenio en Argentina que produce azúcar orgánica que vale el doble. Esto es parte de una política de ajuste en contra de todos los trabajadores”, aseveró el gremialista.