Sigue sin esclarecerse el robo de dinero que sufrió un tesorero

Pasan los días y el "extraño" episodio que protagonizó el tesorero de la Comisión Municipal de la localidad de Puesto Viejo, Sergio Fuenzalida, sigue siendo todo un misterio.

Hay que recordar que el pasado 13 de enero, el excomisionado y actual tesorero de esa comuna denunció que dejó su vehículo particular estacionado en inmediaciones de una entidad bancaria de la ciudad de Perico y que delincuentes sustrajeron de su interior un bolsín, que contenía una suma alrededor de 280 mil pesos, cuatro chequeras y sellos de la comuna de Puesto Viejo.

Luego de que este hecho tomara público conocimiento, Fuenzalida le habría manifestado a sus allegados que en realidad se trataba de una suma de 20 mil pesos en efectivo que habían sido robados, además de las chequeras, y los sellos, contó una empleada municipal a los medios.

Fuentes confiables le dijeron a nuestro medio que "a puertas cerradas" dialogó con los vocales de la Comisión Municipal, y habría manifestado que en el robo que sufrió, sólo se había unos 15 mil pesos, las chequeras y sellos,

Pero a la vocal Marta López le habría dicho otra cosa, "me dijo que no sabía la cantidad, en primer lugar me dijo que eran 15 mil, después 20 mil, después 600 pesos, la chequera y el bolso entre otras cosas" explicó.

Hablar de estas cantidades de dinero de forma tan holgada fue una de las situaciones que exasperó a la comunidad de Puesto Viejo, que reclaman que se aclare la situación de una vez por todas.

Sobre todo en las escuetas versiones que dio el tesorero sobre el supuesto robo que sufrió. Sin ir más lejos, Fuenzalida se negó a dialogar con El Tribuno de Jujuy, y mandó a decir que no se encontraba en su casa. El fiscal de turno en la feria Darío Osinaga tiene que llamar a ratificar la denuncia del tesorero para que dé más precisiones del dinero que manejaba, que por ahora sigue siendo materia de investigación.