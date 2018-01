Alasitas, tradición andina

Es Cónsul de Bolivia en Jujuy. Organizaron por primera vez la feria de las Alasitas, una costumbre andina, es la venta de miniaturas con la finalidad de que las mismas se conviertan en realidad, supero las expectativas en la provincia.

Se realizo por primera vez la Feria de las Alasitas en la provincia ¿cómo vio Ud. la respuesta de la gente?

-Hicimos un acto demasiado importante, pequeño muy significativo. Hemos pensado hacer algo pequeño, pero vino mucha gente, la mercadería que trajimos para el Dios de la abundancia que es el Ekeko fue insuficiente y el volumen quedó “chiquito” como su nombre. Teníamos muchas expectativas, pero no pudimos colmar todas. Y ahora aprendiendo de esta realidad somos conscientes que el próximo año tenemos que armar una Feria de Las Alasitas de primer nivel. Para eso vamos a invitar a los artesanos bolivianos y emprendedores gastronómicos para que vengan a vender su mercadería en miniatura. Hoy –por ayer- hemos visto a los jujeños llegar, gente de Tilcara ha vendido cosas de Santa Anita todo en miniatura, así que haremos una complementariedad de ferias, hermanar los pueblos que tienen una misma raíz en la cultura aymara, es nuestro objetivo. La cultura más antigua del mundo andino que es la wanacota aymara, tiene trascendencia fundamental, y el año pasado ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco Cultural de la Humanidad. Si bien hemos quedado “chicos” ante la demanda; estamos contentos porque tuvimos muy buena convocatoria. Le dijimos a la gente que el próximo año armaremos la feria de la mejor manera posible. También el gobierno municipal y provincial se han comprometidos para colaborar

En Bolivia, la feria de las alasitas es imponente…

-Así es se hace una feria muy grande, dura un mes; pero acá en Jujuy es la primera vez que se hace. También tenemos entendido que en Buenos Aires se empezó a realizar hace años atrás. Nos sorprendió que la mercadería nos duro una hora y media, nos faltó. A pesar de la lluvia pudimos realizar un par de horas de alasitas, así que estamos satisfechos con la respuesta de la gente.

En esta feria se pide al Ekeko por deseos abundancia, ¿cómo explica esta tradición para aquel que no conoce?

-El dios Ekeko, alasita que significa “cómprame” es abundancia y el cumplimiento de diferentes sueños. Hay gente que estudia y compra de las Alasitas su título profesional, la gente que quiere una casa, un auto, otros que están solteros se compran un gallo o una gallina. La miniatura que compra después es challada por el Ekeko para que se cumpla el deseo. Es una tradición hermosa, muy bonita para compartir y además hay muchos testimonios que se hacen realidad. Esta tradición que se contagia, eso hizo que la gente llegue al predio y pueda conocerla.

¿Hubo grupos folklóricos?

-Si dos grupos musicales, los chicos de la Saya San Simón se presentaron a bailar, también el “Transporte pesado”, “Las Jefas y sus Jefes” bailaron y nos deleitaron sus danzas. En este evento no puede faltar el baile boliviano. También la gastronomía andina pequeña nos duro muy poco tiempo, no llegó ni a los 20 minutos. Como nunca hubo más compradores que vendedores, eso hay que resaltar. Hemos aprendido que el pueblo jujeño tiene una enorme cantidad de integrantes comunidad boliviana que hizo que acudieran en gran número. Quizás nosotros no pudimos entender eso, nos vimos superados.

-La feria de las alasitas se celebra solo un día?

-El 24 de enero es el día de las Alasitas, es un único día. El próximo año haremos tres o cuatro días armaremos en un predio donde no nos perjudique la lluvia. Es una tradición que tiene su día y su hora, no es mercantilizado. La normativa dice que el día del Ekeko es el 24 de enero y en ese día se debe vender, los otros días se puede vender pero no tiene la misma relevancia.

-Ud dijo tiene un día y una hora las alasitas. ¿Cuál sería?

-Desde las 12 hasta las 13 es lo más significativo del 24 de enero. En Bolivia dura un mes esta feria desde hoy se inaugura y la gente compra sus cosas, sus sueños. Pero es un día especial, con mucha alegría, del derroche de los artistas, comparsas.

- Mucha gente apostó a la abundancia?

-Sin duda, el dólar sube cada día más y la gente apostó al dólar, al euro, compraban las chuspas con los billetes. Creo que es importante una política de ahorro que es esa la intención de la gente.