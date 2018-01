Aplicaron más de 2 mil dosis contra la fiebre amarilla

Nuestra provincia cuadruplicó la cantidad de vacunas colocadas contra la fiebre amarilla en comparación al año pasado, según la información emitida por en el centro sanitario "Carlos Alvarado" del Ministerio de Salud de la provincia. Estiman que más de dos mil dosis fueron colocadas desde enero y el promedio de inoculaciones por día ronda las cuatrocientas.

La directora del centro sanitario Fernanda Peynado, informó que se trabaja de manera ininterrumpida desde el 2 de enero, colocándose desde la fecha más de 2800 dosis de la vacuna.

"La población vino de forma permanente con una asistencia que promedia los 400 pacientes diarios y por eso se está trabajando de lunes a viernes, de 7 a 11", explicó la médica.

La directora recordó que para las vacunaciones se usan frascos con diez dosis, que tienen aproximadamente 6 horas de duración cada vez que se abren.

FILAS/ DEPENDIENDO DEL HORARIO, LA ESPERA VARÍA EN EL CENTRO SANITARIO

Por esta limitación, es necesario que la población concurra durante la mañana, y se vacune hasta el medio día, para evitar el desperdicio de los insumos enviados por Nación.

Sobre la casual que provocó tal cantidad de vacunas este año, Fernanda Peynado explicó que pueden ser dos. En primera instancia, indicó que podría existir temor por parte de la población a la enfermedad, o bien pueden registrase mayor cantidad de jujeños que deciden pasar sus vacaciones en zonas de riesgo, especialmente en Brasil.

En este sentido, la directora destacó que solo deben vacunarse aquellas personas que van a salir del país, porque Argentina no posee la enfermedad.

Sin embargo en la provincia sí circula el mosquito que la transmite, indicó la profesional, y por este motivo recomendó a quienes permanecerán en Jujuy mantener siempre las medidas de prevención necesarias para evitar la supervivencia del aedes, ya que es la misma especie la que puede ser portadora de la fiebre amarilla, como del dengue, zika o chikungunya.

DIRECTORA FERNANDA PEYNADO

"Se está trabajando de forma muy intensa con el descacharrado, gracias al enorme acierto en salud que decidió trabajar con los municipios y la población para evitar que haya una proliferación del vector", opinó la médica y resaltó que si "no hay vector, no hay enfermedad".

Vacunan de lunes a viernes

Quienes deseen vacunarse pueden concurrir al vacunatorio del Ministerio de Salud de lunes a viernes desde la 7, y solo es necesario trasladar el DNI para solicitar atención.

Para agilizar la respuesta se habilitan hasta tres consultorios, en los momentos con picos de asistencia.

Solo viajeros deben vacunarse

La directora del centro sanitario, Fernanda Peynado, destacó que solo deben vacunarse aquellas personas que viajarán a destinos en riesgo, como Brasil, Guyana, Ecuador y Bolivia.

“Es importante no tener miedo, que se vacune la gente que corresponde porque las personas que no van a salir del país, no deberían vacunarse”, dijo la médica.

Además, aclaró que pueden optar por no vacunarse los mayores de 60 y los menores de 6 meses. También aquellas personas que tienen algún problema de salud y que cuentan con un certificado médico, por posibles reacciones adversas.

Conforman este grupo pacientes trasplantados, con enfermedades oncológicas y con alteraciones en el sistema de defensas.

Sobre reacciones adversas, Fernanda Peynado indicó que son casi nulas, ya que solo puede presentarse una febricula o dolor muscular que no afecta en gran medida la salud de los pacientes.

Además del Ministerio de Salud, también están disponibles vacunatorios en los hospitales cabecera del interior de la provincia.

Vacunarse diez días antes de viajar

La recomendación del sistema sanitario del país, es que los viajeros se vacunen diez días antes de salir del país a fin de que el organismo tenga el tiempo necesario para generar las defensas contra la fiebre amarilla.

También se recordó que una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

Sobre las acciones preventivas complementarias, las autoridades sanitarias aconsejaron adoptar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos durante los viajes mediante el uso de repelentes, ropa de mangas largas de colores claros y uniformes, mosquiteros y aire acondicionado en el lugar de hospedaje.

Se recomendó consultar rápidamente al médico ante la aparición de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos, en las zonas de riesgo.

Para dudas o consultas sobre fiebre amarilla, también el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición la línea 0800-222-

1002. La fiebre amarilla está presente principalmente en regiones selváticas de países tropicales y subtropicales de América y en regiones selváticas de África.