La presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó ayer en la tradicional ronda de los jueves que el oficialismo desea "achicar la plaza para que entre menos gente".

"Yo creo que a quieren achicar la plaza para que entre menos gente. No me importa. Ya vamos a inventar algo. Yo ya estoy pensando en algo", dijo la dirigente, que encabezó la ronda 20.176 de las Madres de Plaza de Mayo en el marco de las tareas de refacción.

En esta línea, cuestionó el proyecto de "puesta en valor" que lleva adelante el Gobierno porteño al sostener que "no se puede borrar la historia haciendo una plaza de nuevo".

Luego de agradecer el apoyo brindado para la extracción de las históricas baldosas que tienen pintadas el emblemático ícono de los pañuelos blancos, Bonafini anticipó que reclamará mediante una carta al Gobierno nacional la devolución de los elementos que Madres de Plaza de Mayo aportó en su momento para la muestra permanente del Museo del Bicentenario.

Sobre las obras de remodelación de la plaza, que implicarán la renovación de material que por décadas constituyó parte del mobiliario urbano de ese espacio público, Bonafini dijo "nosotros nos vamos a llevar todo lo que podamos. Todo lo que saquen de esta plaza yo me lo quiero llevar, porque esta plaza tiene la historia del 25 de mayo de 1810, la historia más grande del peronismo. Nadie llenó la plaza como los peronistas. Las fuentes tienen historia, las farolas tienen historia y las baldosas tiene historia. Todo lo que me dejen llevar me lo voy a llevar", insistió.

