Presentan dibujos de Nicolas Masllorens en formato de libro

TILCARA (corresponsal) Nicolás Masllorens está presentando sus Apuntes del NOA, firmados como El Dibujante, despuÚs de una serie de fanzines de los que, nos dice, "yo les digo libritos para subirle un poco la categoría, pero son los dibujos que recolecto de mis cuadernos de viajes. Cuando viajo voy tomando mis notas, hago mis bocetos, y en los lugares donde voy recopilo y armo un librito de cada lugar".

Los vende en bares y en restoranes "donde trato de entrar respetuosamente", nos cuenta, "y los ofrezco en las mesas. Son como una crónica que nacieron de un primer diario ilustrado que hice en un viaje por SudamÚrica en el 2006, que tenía alguna de gente de Tilcara, porque fue uno de los lugares por donde pasÚ".

Nos cuenta que "vi que en el mercado europeo se usa mucho editar libros de viajeros que dibujan, lo hacen muchos ilustradores reconocidos, algunos los suben a internet, e incluso hay un encuentro de cuadernos de viaje que se hace en Francia, con lo que me di cuenta que lo que hago no es muy original. Pero cada uno lo hace con su estilo".

Define su "formación artística como informal, soy un autodidacta que estudiaba economía, pero me ganó el dibujo, me empezó a ir bien con lo que hacía, empezaron a salir trabajos en agencias de publicidad y empecÚ a viajar. Las satisfacciones de la vida venían por ese lado, y este libro que presento son dibujos que me han quedado y que no editÚ en los fanzines, y decidí hacer algo más genÚrico del NOA, y que tienen color".

Nos dice que "a todos nos gusta la idea de tener un libro propio, es un fetiche, y lo voy a presentar en el Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec) el próximo domingo 28 a las 18, cuando tambiÚn voy a hacer el cierre de un taller que estoy dando para salir a dibujar por Tilcara. Este taller se viene desarrollando los domingos previos, y vamos a mostrar tambiÚn sus cuadernos. Les puedo asegurar que, para conocer los lugares, no hay nada mejor que sentarse en una plaza y ponerse a dibujar".